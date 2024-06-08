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4泰籍男女「奶粉包運毒」　海關航警搜出5千萬海洛因...下場曝

▲4名泰國男女今年4月間受運毒集團委託，以行李箱內奶粉夾藏一級毒品海洛因入境台灣，被海關與航警局人員查獲重達9463公克海洛因、市值逾5000萬元。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

▲4名泰國男女今年4月間受運毒集團委託，以行李箱內奶粉夾藏一級毒品海洛因入境台灣，被海關與航警局人員查獲重達9463公克海洛因、市值逾5000萬元。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

2男2女泰國籍旅客今年4月間受運毒集團委託，在行李箱運毒入境桃園國際機場，其中2人當場被海關人員查獲，一級毒品海洛因4842公克，航警局人員再循線查獲已順利入境另2名泰籍男女，在其行李箱查獲4621公克海洛因，被查獲海洛因總重量為9463公克、市值逾5000萬元；4名泰籍男女偵訊時坦承受運毒集團委託，以每人15萬泰銖為代價運毒，航警局偵訊後移送桃園地檢署偵辦。桃檢複訊時，4人坦承運毒，檢方偵結依毒品危害防制條例之運輸第一級毒品等罪嫌起訴，目前4人仍羈押中。

航警局指出，這4名分別由22歲至29歲不等泰國籍男女，於今年4月間在泰國受姓名不詳運毒集團份子綽號「阿洪」、「Grace」約定，運輸第一級毒品海洛因來台，事成後每人可分得15萬泰銖（約合台幣13萬2155元），4人訂妥機票於4月17日某時分別購買行李箱，由泰國曼谷前往柬埔寨金邊機場，在金邊附近民宅以雀巢奶粉、伊利欣活性奶粉為包裝，暗藏一級毒品海洛因在行李箱內。

4人於4月17日共同搭乘長榮航空BR-266航班自柬埔寨金邊機場飛往桃園機場，同日下午5時許入境桃園機場時，其中2人當場被海關人員查獲，並在行李箱內分別起出2471公克、2371公克海洛因，另有3支手機等證物，航警人員偵訊時查出同案另2名泰籍男女已順利入境，航警局刑警大隊人員循線在桃園市蘆竹區新南路附近攔獲2人搭乘租賃車欲前往北市某飯店，當場在2人行李箱查獲分別2220、2401公克海洛因與2支手機等證物。

桃檢複訊時，4名泰籍男女坦承受運毒集團委託運毒，這批被查獲海洛因總重約9463公克，市值逾5000萬台幣，檢方根據海關、航警人員扣押毒品等證物確認犯行明確，檢方偵結依毒品危害防制條例之運輸第一級毒品、懲治走私條例之私運管制物品進口等罪嫌將4人起訴，目前4人都在羈押中。

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