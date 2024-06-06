出國行李要注意！　地勤揭「這2習慣超母湯」：延誤機率更高

▲搭飛機托運行李時，建議不要在行李箱提把處綁上緞帶、絲帶等標記物。（示意圖／VCG）

記者張寧倢／編譯

經常跨國旅行的人為了避免行李延誤、找不到行李或遺失，通常選擇不托運行李，但若必須托運，有些人就會在行李箱上做特殊標記，方便辨認。然而，愛爾蘭首都的都柏林機場就提醒，在行李箱上綁緞帶、舊貼紙不撕掉等2種行為，可能會讓你的行李無法被辨識，甚至可能錯過同架航班。

根據愛爾蘭媒體RSVP Live報導，都柏林機場的行李處理搬運人員約翰（John）受訪時表示，有些旅客會將行李繫上彩色緞帶、行李吊牌或其他小配件，以便快速辨認出自己的行李，然而，緞帶可能會導致行李箱在進行自動掃描時受到阻礙，而發生問題。

約翰表示，「如果行李無法成功被自動掃描，就可能需要人工處理，這意味著你的行李還有可能無法趕上飛機。」除了緞帶之外，他也建議，過往搭機時貼的舊行李標籤或貼紙也要一併拆下，否則可能在掃描過程中被混淆而出錯，耗費更多時間。總而言之，沒有任何標記的行李會更快處理完成。

此外，許多人的行李被打開檢查的另一個原因是，他們把扁桃仁糖膏（Marzipan）裝進行李箱。約翰解釋，這一種由扁桃仁和糖漿製成的甜點，密度與部分爆裂物相同，「所以你的行李會被拿走，再把你從飛機上叫下來檢查行李。」