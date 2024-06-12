　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

密艙藏9億K毒闖高雄港！蒙古雜貨輪「銀龍號」船長、輪機長收押


記者張君豪／台北報導

台灣高檢署統籌檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等6大系統執行第10波「安居緝毒專案」行動，本次專案鎖定第三級毒品彩虹菸、大麻為重點掃盪，專案總計查扣大麻966公斤和彩虹菸12437支，海巡署更在蒙古籍「銀龍號」雜貨輪的油庫密艙內搜出市價達9億元新台幣K他命毒品，總量893公斤。

▲海巡偵防分署查獲蒙古籍雜貨輪銀龍號跨國走 私K他命。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡偵防分署查獲蒙古籍雜貨輪銀龍號跨國走私K他命。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

海巡署偵防分署接獲線報，今年3月19日晚間發動搜索行動，研判從台灣航往南韓運送肉品的蒙古籍雜貨輪「銀龍號」有運毒情事，經報請高雄地檢署指揮偵辦後，檢察官研判須趁該輪泊港時發動搜索，偵防分署鳳山查緝隊安檢人員
登船後，發現船上只有緬甸籍船長、輪機長、船員等8人，但整船卻無任何返程貨物，違背常理。

▲海巡偵防分署查獲蒙古籍雜貨輪銀龍號跨國走 私K他命。（圖／記者張君豪翻攝）

檢察官經開會討論後，直接指揮海巡查緝隊進行全船搜索並無所獲，後來海巡人員在船長駕駛艙下層發現油櫃密艙，經撬開後發現有不明白色麻布袋，開封後發現有鋁箔包裝茶葉上印有中國簡體字「鐵觀音」851包，經過毒品試劑及拉曼光譜儀檢測，確定是高純度K他命，總重達893公斤，檢察官複訊後依涉犯毒品危害防制條例聲押船長輪機長2人獲准、目前正循線溯源追查。

▲海巡偵防分署查獲蒙古籍雜貨輪銀龍號跨國走 私K他命。（圖／記者張君豪翻攝）

ET快訊
台中爺載孫上課遭輾斃　兒悲痛：爸爸從小1載到小5
女YTR傷勢曝！　車衣、內衣都扯破
葉啟田神隱遭傳失智…江志豐揭真實近況
「叫恁總誒出來打」　王建民、洪總上場打擊！
快訊／以色列警報大響　遭160枚火箭猛轟
快訊／房縫流出血水！　母驚見兒子陳屍透天3樓
快訊／中職明星賽　參賽名單公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭砂石車擦撞險捲輪下！驚悚畫面曝　YTR伊娃Eva：差點被收走

冒名「蔣根煌議長」姻親詐騙...低價買演唱會門票　警主動查處

感情糾紛！友人網路互噴相約談判　16人中壢街頭球棒互K

龜殼花躲洗衣機下！南投婦腳踝遭咬　送醫注射血清保命

台中翁載孫上課遭聯結車輾斃　兒悲痛：爸爸從小1載到小5

房縫流出血水！母急叫消防破門　兒獨居透天3樓「離奇陳屍」

擅合婚媽祖冠夫姓…武玄壇喊「文案外流」道歉了！惡意攻擊將提告

後座男未戴安全帽遭攔查　警聞到騎士飄酒味...測出0.67慘了　

台中寶覺寺主委吞4523萬...還買賓士外幣　賣牌位又逃稅2377萬

北捷衝突現場曝！阿伯「指著OL的鼻子」：懂不懂博愛座

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

遭砂石車擦撞險捲輪下！驚悚畫面曝　YTR伊娃Eva：差點被收走

冒名「蔣根煌議長」姻親詐騙...低價買演唱會門票　警主動查處

感情糾紛！友人網路互噴相約談判　16人中壢街頭球棒互K

龜殼花躲洗衣機下！南投婦腳踝遭咬　送醫注射血清保命

台中翁載孫上課遭聯結車輾斃　兒悲痛：爸爸從小1載到小5

房縫流出血水！母急叫消防破門　兒獨居透天3樓「離奇陳屍」

擅合婚媽祖冠夫姓…武玄壇喊「文案外流」道歉了！惡意攻擊將提告

後座男未戴安全帽遭攔查　警聞到騎士飄酒味...測出0.67慘了　

台中寶覺寺主委吞4523萬...還買賓士外幣　賣牌位又逃稅2377萬

北捷衝突現場曝！阿伯「指著OL的鼻子」：懂不懂博愛座

百貨拚場618！新光三越滿5千送5千　微風精品包41折

以色列開火反擊黎巴嫩真主黨　炸成火球7秒畫面曝光

找解方鬆綁大巨蛋！北市議會今朝野協商　李四川、林奕華列席

老公寓維修費「他獨扛數10萬」　住戶集體裝傻！律師認了：最大輸家

試開箱／沙灘璀璨的珍珠母貝！日系彩妝丁香紫大趨勢　一抹秒現肌膚幼嫩感

快訊／日本職籃旅外前最大禮　阿巴西奪T1職籃年度MVP二連霸

嘉義民雄馬拉松「跑鬼屋+鳳梨田+鵝肉街」　冠軍送飯店住宿券

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

費城人主戰捕手瑞爾穆托將進行手術！　缺席一個月左右

交易大限前要補游擊？　美媒傳道奇看上2大游擊

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

社會熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

OL滿臉血送醫畫面曝！目擊者：大力撞3下

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

即／爺載孫上課遭聯結車輾壓爆頭慘死

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

即／武玄壇擅自合婚　媽祖要告關公了

國5超車賓士不成竟逼車10km　他閃路肩仍被擦撞

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

約女玩家打game卻硬上3次　現役軍人被訴　

女房客喝醉遭性侵！房東逼問：我很小？

快訊／新光人壽新板傑仕堡涉弊　吳東進1億交保

更多熱門

相關新聞

海巡署還原陸船事件偵蒐系統正常　勘查船體「不排除直航可能」

海巡署還原陸船事件偵蒐系統正常　勘查船體「不排除直航可能」

陸籍阮姓男子9日駕駛快艇「鴻津號」從福建某漁港出發，闖入台灣淡水河域，經路人報案，海巡署才旋即趕往扣船逮人移送，中間有50分鐘空檔，對於整起事件過程，海巡署副署長謝慶欽今（12日）回應，事後檢討這個案子評估，海巡偵蒐系統完全正常，但第一線雷達操作員誤判為進港正常船舶，那艘快艇7米長、1.9公尺寬，初判是5噸以下，勘查現場船體沒有任何吊掛設備，從油料跟相關數位跡證來看，不排除直航可能。

陸男駕艇闖淡水　卓榮泰挺海巡但「責任要清楚」

陸男駕艇闖淡水　卓榮泰挺海巡但「責任要清楚」

卓榮泰視察安居緝毒成果　力挺6大系統護國

卓榮泰視察安居緝毒成果　力挺6大系統護國

高雄港外海「貨輪起火」3傷直升機救回2人

高雄港外海「貨輪起火」3傷直升機救回2人

海巡新竹艦停靠檀香山港　

海巡新竹艦停靠檀香山港　

關鍵字：

海巡署偵防分署蒙古銀龍號K他命跨境運毒

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

蔡尚樺火大回應！

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

小S大女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」太辣！

更多

最夯影音

更多

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面