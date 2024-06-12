密艙藏9億K毒闖高雄港！蒙古雜貨輪「銀龍號」船長、輪機長收押



記者張君豪／台北報導

台灣高檢署統籌檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等6大系統執行第10波「安居緝毒專案」行動，本次專案鎖定第三級毒品彩虹菸、大麻為重點掃盪，專案總計查扣大麻966公斤和彩虹菸12437支，海巡署更在蒙古籍「銀龍號」雜貨輪的油庫密艙內搜出市價達9億元新台幣K他命毒品，總量893公斤。

▲海巡偵防分署查獲蒙古籍雜貨輪銀龍號跨國走私K他命。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

海巡署偵防分署接獲線報，今年3月19日晚間發動搜索行動，研判從台灣航往南韓運送肉品的蒙古籍雜貨輪「銀龍號」有運毒情事，經報請高雄地檢署指揮偵辦後，檢察官研判須趁該輪泊港時發動搜索，偵防分署鳳山查緝隊安檢人員

登船後，發現船上只有緬甸籍船長、輪機長、船員等8人，但整船卻無任何返程貨物，違背常理。





檢察官經開會討論後，直接指揮海巡查緝隊進行全船搜索並無所獲，後來海巡人員在船長駕駛艙下層發現油櫃密艙，經撬開後發現有不明白色麻布袋，開封後發現有鋁箔包裝茶葉上印有中國簡體字「鐵觀音」851包，經過毒品試劑及拉曼光譜儀檢測，確定是高純度K他命，總重達893公斤，檢察官複訊後依涉犯毒品危害防制條例聲押船長輪機長2人獲准、目前正循線溯源追查。



