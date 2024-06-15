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社會 社會焦點 保障人權

違規右轉拒查狂逃「原來是通緝犯」　保大警破窗逮人抄出毒品

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局保大員警昨（15）日凌晨在桃園區龍壽街附近巡邏時，見一輛黑色轎車違規紅燈右轉，示意停車受檢對方卻拒絕攔查且高速逃逸，員警開啟警鳴器一路追逐，該車沿途闖紅燈且逆向行駛，員警通知縣市警網協助圍捕，最後在國2大溪交流道匝道出口攔獲，員警查出車上李姓、黃姓男子均為毒品通緝犯，在車上起出海洛因、安非他命等毒品，偵訊後依毒品通緝、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市黃姓、李姓男子15日凌晨共車行經桃園區龍壽街附近因違規右轉遭桃市保大員警攔查，卻高速逃逸上國2系統，警方在大溪交流匝道口攔獲，破窗將2人查獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓、李姓男子15日凌晨共車行經桃園區龍壽街附近因違規右轉遭桃市保大員警攔查，卻高速逃逸上國2系統，警方在大溪交流匝道口攔獲，破窗將2人查獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市保大員警查獲黃姓毒品通緝犯到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市保大員警查獲黃姓毒品通緝犯到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園保大指出，44歲的黃姓男子轎車搭載42歲李姓男子昨天凌晨行經桃園區龍壽街、中山路口處時違規紅燈右轉，保大巡邏車經過時發現違規示意停車受檢，但2人拒檢且加速逃逸，員警開啟警鳴器追逐，該車沿路違規闖紅燈、逆向高速行駛，從國2上交流道一路往東向大溪方向逃竄。

保大員警一路自後方尾隨蒐證，並通知線上警網協助圍捕，黃、李2人逃逸至大溪交流道附近下匝道時，失控追撞前方貨車，警方為防止該車持續逃竄造成其他人生命身體危害，以警車超前擋住但遭該車衝撞，造成警車左後保險桿毀損。

▲桃園市保大員警查獲李姓毒品通緝犯到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市保大員警查獲李姓毒品通緝犯到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警為防止事態擴大傷及其他用路人安全強制破窗緝捕2人，過程中造成員警左手手指被割傷，隨後黃姓與李姓男子皆是毒品通緝犯，車上並起出海洛因、安非他命約70公克毒品等證物，全案依毒品通緝、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

保安警察大隊大隊長李維振表示，員警執勤認真查獲毒品案件，證明警方打擊毒品犯罪決心，警方將持續努力打擊不法，提供市民優質治安生活環境。

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