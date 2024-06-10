男被關行李箱「活活悶死」　絕望呼救影片曝！女友辯：玩躲躲貓

▲ 布恩涉嫌將男友關在行李箱裡活活悶死。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州一名女子涉嫌殺害男友，將男友塞進行李箱中悶死，落網後聲稱是兩人酒後玩捉迷藏意外鬧出人命，手機裡卻搜出她冷眼看男友垂死呼救的可怕影片，被控犯下謀殺。

根據《鏡報》，佛州46歲女子莎拉布恩（Sarah Boone）涉嫌於4年前殺害男友托雷斯（Jorge Torres），將他塞進行李箱中等死，被控犯下二級謀殺，將於10月7日受審，但她堅決否認犯案。

布恩起初向橘郡警方聲稱，她和托雷斯小酌幾杯後玩起捉迷藏，托雷斯自願躲進行李箱，他們當時都覺得這樣「會很好玩」，後來她以為托雷斯會自己想辦法出來，便自行上床睡覺，早上醒來才發現托雷斯受困整晚，已經沒有反應。

In 2020, Sarah Boone zipped her boyfriend Jorge Torres in a suitcase and he died as a result. She is charged with second-degree murder. pic.twitter.com/gTpMoTWv8v — Creepy.org (@creepydotorg) March 12, 2024

然而，調查人員在布恩手機裡發現她犯罪的證據，多段影片錄下托雷斯在行李箱裡呼救，重複喊著莎拉的名字說「我無法呼吸」，布恩卻回答，「是喔，你也是這樣對我的，你掐我的時候」，「你背著我偷吃的時候我也是這種感覺」。

這段影片今年年初在社群媒體上曝光，震驚眾多網友，至今累積逾千萬次觀看。驗屍報告顯示，托雷斯背部及頸部有抓痕，肩部、頭骨及前額有鈍器造成的挫傷，嘴唇附近也有割傷。而布恩至今拒絕認罪，因不斷要求更換律師，導致審判一再推遲。