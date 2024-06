男被關行李箱「活活悶死」　絕望呼救影片曝！女友辯：玩躲躲貓

▲ 布恩涉嫌將男友關在行李箱裡活活悶死。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國佛州一名女子涉嫌殺害男友,將男友塞進行李箱中悶死,落網後聲稱是兩人酒後玩捉迷藏意外鬧出人命,手機裡卻搜出她冷眼看男友垂死呼救的可怕影片,被控犯下謀殺。

根據《鏡報》,佛州46歲女子莎拉布恩(Sarah Boone)涉嫌於4年前殺害男友托雷斯(Jorge Torres),將他塞進行李箱中等死,被控犯下二級謀殺,將於10月7日受審,但她堅決否認犯案。

布恩起初向橘郡警方聲稱,她和托雷斯小酌幾杯後玩起捉迷藏,托雷斯自願躲進行李箱,他們當時都覺得這樣「會很好玩」,後來她以為托雷斯會自己想辦法出來,便自行上床睡覺,早上醒來才發現托雷斯受困整晚,已經沒有反應。

In 2020, Sarah Boone zipped her boyfriend Jorge Torres in a suitcase and he died as a result. She is charged with second-degree murder. pic.twitter.com/gTpMoTWv8v