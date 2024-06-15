　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

舊菸葉廠華麗變身！花蓮運動休閒園區揭牌　打造全齡活動場域

▲▼花蓮舊菸葉廠活化再利用，轉型為「花蓮縣運動休閒園區」，辦理揭牌儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮舊菸葉廠活化再利用，轉型為「花蓮縣運動休閒園區」，辦理揭牌儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府將菸葉廠舊址進行活化及再利用，轉型為「花蓮縣運動休閒園區」，14日辦理揭牌儀式，縣長徐榛蔚到場主持，園區內施作環狀步道、槌球場等設施，提供親子、銀髮與身心障礙等運動場所，同時現場另搭與數感實驗室合作策劃辦理花蓮限定「數學有感-動手玩數學互動展」開展活動。

徐榛蔚表示，一個城市的規劃需要多人共同努力，舊菸葉廠承載了花蓮城市文化及記憶，轉型背後有縣府許多不同部門共同串聯努力，縣議會的背後指導，不斷修正計畫，才有今天「花蓮縣運動休閒園區」的誕生。

▲▼花蓮舊菸葉廠活化再利用，轉型為「花蓮縣運動休閒園區」，辦理揭牌儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚指出，舊菸葉廠內部有許多老舊建物如何活化是目前努力的方向，如辦理「數學有感-動手玩數學互動展」，除了身心靈活動場域外，還加上永續的學習，其他還有規劃綠色館，每周舉辦植物市集。今年10月也將舉辦全國最大的地方創生-「2024台灣地方創生年會」，以後也將在休閒園區辦理各大藝文、展演及教育等多元活動，周邊的硬體設備也會逐漸完善，感謝大家一起努力，才能讓一個城市的深度與厚度不斷推進。

▲▼花蓮舊菸葉廠活化再利用，轉型為「花蓮縣運動休閒園區」，辦理揭牌儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚親自主持揭牌儀式。

園區完成設施有環狀PU跑道、多功能草坪、照明、廣播及安全維護監控設備，戶外規劃大面積綠帶，將活動區域結合運動及休憩功能，並蓋建簿簿部落聚會所，將原民文化及運動休閒的元素融合。

花蓮菸葉廠是花蓮人共同記憶，在園區完工啟用之後，將乘載歷史回憶之土地注入活潑、健康之氣息，以新活力重新展現、傳承永續。

ET快訊
俄客機緊急迫降　「斷成2截」恐怖畫面曝
逼4童群交！3姊妹受害　「大貓」墜樓亡逃司法追訴
住戶陳情40次！燒烤店挨罰150萬　停業5天改善
快訊／賴冠霖正式宣布退圈！
破紀錄暴雨轟沖繩！上百航班延誤取消　機場大廳人潮擠爆
再增1人！　綠委表態「朝選高雄市長方向努力」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關懷土地落實永續生態　國際青商會總參議會認養池上米

感念母親熱愛家鄉　潘陳蔭女士家族捐贈福祉車給朴子醫院

舊菸葉廠華麗變身！花蓮運動休閒園區揭牌　打造全齡活動場域

康寧大學畢業典禮　404位畢業生展翅高飛邁向新旅程

嘉義縣警察節表揚大會 　翁章梁表揚績優人員

聖馬爾定成立兒童發展聯合評估中心 　助慢飛天使展翅

南消一大隊家戶訪視　推廣防範電器火災觀念保障居住安全

嘉市警九合一資源回收箱　響應全球永續淨零風潮

南消玉井分隊獲贈體能器材　多元訓練增益山區警義消執勤效能

南消七大隊高層建築物南消公安踏勘　台南遠東香格里拉大飯店率為典範

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

下雨天媽讓邊牧自己玩　牠聽話上樓啟動丟球機

KID給羅蘭聞腋下..遭虧：滿臭的XD 　揭峮峮感情狀態「一直很釋懷」

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

費德勒畢典致詞談人生課　沒有事情是「毫不費力」

關懷土地落實永續生態　國際青商會總參議會認養池上米

感念母親熱愛家鄉　潘陳蔭女士家族捐贈福祉車給朴子醫院

舊菸葉廠華麗變身！花蓮運動休閒園區揭牌　打造全齡活動場域

康寧大學畢業典禮　404位畢業生展翅高飛邁向新旅程

嘉義縣警察節表揚大會 　翁章梁表揚績優人員

聖馬爾定成立兒童發展聯合評估中心 　助慢飛天使展翅

南消一大隊家戶訪視　推廣防範電器火災觀念保障居住安全

嘉市警九合一資源回收箱　響應全球永續淨零風潮

南消玉井分隊獲贈體能器材　多元訓練增益山區警義消執勤效能

南消七大隊高層建築物南消公安踏勘　台南遠東香格里拉大飯店率為典範

「全台個資我都有」存滿6顆硬碟　2男「肉搜神器」賣1筆賺500

白冰冰遇愛情騙子　坦承花錢不手軟把主持費都賠了

24小時破案！大寮維修廠遭掃射「全為賭債」　警攻堅逮主嫌畫面曝

罷免聲量排名！傅崐萁、徐巧芯、葉元之皆破萬　綠委吳思瑤也上榜

「裝忙神器」被抓包慘了！假敲鍵盤真摸魚　銀行員工全丟飯碗

關懷土地落實永續生態　國際青商會總參議會認養池上米

味全龍暫用2捕輪替　葉總再強調波西條款本意

直擊／尖叫雞、連儂牆全出動　綠今攻新北「反濫權」喊破千人

熱爆！單一月份熱傷害就診人次增1倍　「6大高危險群」當心

海峽兩岸大健康產學研合作交流會溫州登場　借鑒台灣經驗共話未來

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

地方熱門新聞

臺灣工藝文化園區停車場要收費了

媒體爆料台鹽有人將台綠陳情資料交黃國昌台鹽駁斥喊告

快訊／霧鎖金門　小三通暫時停駛

新北道路安全再升級　新店祥和路增設預告警示號誌

「龜山蔡依林」議員裙透光　挨批不得體

成立61年！大同技術學院末代畢典　今夏退場

台南安平人行步道年久失修健康路將全面改善

台南市勞工局職場ㄟ大小事講座王美霞分享

新北打造淡水河護蟹廊道　共同守護陸蟹平安回家

嘉義民雄馬拉松　第一名送飯店住宿券

黃偉哲成功爭取沙崙AI產業專區　

新北中原抽水站17日22時起蓄水試抽

台南埔頂東勢寮通興宮宋江陣文資授證

江振誠、吳寶春現身祝賀 SARS世代畢業生淚目重聚

更多熱門

相關新聞

台大通過多元文化假「每學期2天」　歲時祭儀假增加為4天

台大通過多元文化假「每學期2天」　歲時祭儀假增加為4天

許多族群、宗教有重要祭典或活動，學生要參與常只能請事假。為了滿足學生需求，台大在本周三（12日）正式通過學生請假辦法修正，將歲時祭儀假天數，由原本每學年1天，增加為每學期至多4天，同時新增多元文化假，每學期至多2天。

懶人必知日本爆紅「超慢跑」

懶人必知日本爆紅「超慢跑」

泳衣季到　5個習慣默默變更瘦

泳衣季到　5個習慣默默變更瘦

「1運動」有錢人在做的！過來人推：貴但有效

「1運動」有錢人在做的！過來人推：貴但有效

驚悚畫面曝！女網紅遭砂石車擦撞：差點被收走

驚悚畫面曝！女網紅遭砂石車擦撞：差點被收走

關鍵字：

菸葉廠變身運動休閒園區揭牌全齡多元場域

讀者迴響

熱門新聞

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

牛排館結帳竟刷2400萬　女：險吃掉1棟房

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

提醒差點坐過站的乘客下車！軍人發1照　全場歪樓

博愛座爆糾紛！傳老人提告OL　網怒：老人太扯

多明尼加總統宣布：優先發展半導體

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

賴冠霖正式宣布退圈喊話粉絲：我從沒有跪過

男拿傘北捷傷人「帽子哥」擒抱壓制畫面曝

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

女客被刷2400萬！高檔牛排館：統編變消費金額

更多

最夯影音

更多

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面