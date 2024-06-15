舊菸葉廠華麗變身！花蓮運動休閒園區揭牌　打造全齡活動場域

▲花蓮舊菸葉廠活化再利用，轉型為「花蓮縣運動休閒園區」，辦理揭牌儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府將菸葉廠舊址進行活化及再利用，轉型為「花蓮縣運動休閒園區」，14日辦理揭牌儀式，縣長徐榛蔚到場主持，園區內施作環狀步道、槌球場等設施，提供親子、銀髮與身心障礙等運動場所，同時現場另搭與數感實驗室合作策劃辦理花蓮限定「數學有感-動手玩數學互動展」開展活動。

徐榛蔚表示，一個城市的規劃需要多人共同努力，舊菸葉廠承載了花蓮城市文化及記憶，轉型背後有縣府許多不同部門共同串聯努力，縣議會的背後指導，不斷修正計畫，才有今天「花蓮縣運動休閒園區」的誕生。

徐榛蔚指出，舊菸葉廠內部有許多老舊建物如何活化是目前努力的方向，如辦理「數學有感-動手玩數學互動展」，除了身心靈活動場域外，還加上永續的學習，其他還有規劃綠色館，每周舉辦植物市集。今年10月也將舉辦全國最大的地方創生-「2024台灣地方創生年會」，以後也將在休閒園區辦理各大藝文、展演及教育等多元活動，周邊的硬體設備也會逐漸完善，感謝大家一起努力，才能讓一個城市的深度與厚度不斷推進。

▲縣長徐榛蔚親自主持揭牌儀式。

園區完成設施有環狀PU跑道、多功能草坪、照明、廣播及安全維護監控設備，戶外規劃大面積綠帶，將活動區域結合運動及休憩功能，並蓋建簿簿部落聚會所，將原民文化及運動休閒的元素融合。

花蓮菸葉廠是花蓮人共同記憶，在園區完工啟用之後，將乘載歷史回憶之土地注入活潑、健康之氣息，以新活力重新展現、傳承永續。