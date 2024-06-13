「1運動」有錢人在做的　妹子不解！過來人超推：貴但有效

▲原PO納悶為何皮拉提斯課程比較貴？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「皮拉提斯是不是有錢人在做的運動？」一名妹子直呼，皮拉提斯一堂1000甚至1600元不等，且要匯款才能上課，「問一遍後完全對這個運動打消念頭，太貴了」，她寧願去健身房就好。文章曝光後，一票過來人大推，「一堂1500，老師有物理治療背景，上了幾個月後體態明顯改善不少，雖然貴但有效！」

一名女網友在Dcard表示，以前曾體驗過健身課程，可測InBody，一堂課500至1000元左右；若去身體油壓也才700元起跳，但讓原PO感到納悶的是，「不太懂為什麼皮拉提斯這麼貴？1000元起跳甚至1600元」，止滑襪還需另外加購。

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由於上課收費方式都要先行匯款，原PO搖頭直呼，「詢問一遍後完全對這個運動打消念頭，太貴了，還是慢跑跟去健身房就好。」

底下網友熱議，「是，去體驗一輪發現很多都是貴婦」、「一般上班族每月花5千至1萬健身，算是常見」、「我朋友是教練，花了十幾萬在學，傾家蕩產」、「很多瑜伽團課都是貴婦在上的」、「也是有便宜的！我上國民運動中心的團課，一堂200元，用瑜伽墊徒手做或是搭配彈力繩或瑜伽球」。

但不少人認為貴卻值得，「上過幾堂一對一的課，只能說完全值這個價格，我記好動作後就在家自練，練這個之後很少腰痠背痛」、「我上的一對一器械皮拉提斯一堂1500，老師有物理治療背景，上了幾個月後體態明顯改善不少，雖然貴但有效」、「我一對一皮拉提斯，一堂1300元，每次去完全身都痛三天，兩次上腹肌就出現了，適合我這種不喜歡動的懶人，因為老師一直盯著我的動作，用其他部位出力就會被矯正，所以我超級適合一對一跟皮拉提斯」。

內行人也幫解釋，「因為皮拉提斯的國際證照費需要20萬，且1至2年才有辦法拿到證照，一張床的價位30幾萬，國際證照還需要兩年換照一次，續證費另計。外面油壓的師傅有按摩證照嗎？剛剛上網查丙級油壓一張證照2300元，永久有效...有了解為什麼那麼貴了嗎」。