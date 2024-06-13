　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「1運動」有錢人在做的　妹子不解！過來人超推：貴但有效

▲運動（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO納悶為何皮拉提斯課程比較貴？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「皮拉提斯是不是有錢人在做的運動？」一名妹子直呼，皮拉提斯一堂1000甚至1600元不等，且要匯款才能上課，「問一遍後完全對這個運動打消念頭，太貴了」，她寧願去健身房就好。文章曝光後，一票過來人大推，「一堂1500，老師有物理治療背景，上了幾個月後體態明顯改善不少，雖然貴但有效！」

一名女網友在Dcard表示，以前曾體驗過健身課程，可測InBody，一堂課500至1000元左右；若去身體油壓也才700元起跳，但讓原PO感到納悶的是，「不太懂為什麼皮拉提斯這麼貴？1000元起跳甚至1600元」，止滑襪還需另外加購。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於上課收費方式都要先行匯款，原PO搖頭直呼，「詢問一遍後完全對這個運動打消念頭，太貴了，還是慢跑跟去健身房就好。」

底下網友熱議，「是，去體驗一輪發現很多都是貴婦」、「一般上班族每月花5千至1萬健身，算是常見」、「我朋友是教練，花了十幾萬在學，傾家蕩產」、「很多瑜伽團課都是貴婦在上的」、「也是有便宜的！我上國民運動中心的團課，一堂200元，用瑜伽墊徒手做或是搭配彈力繩或瑜伽球」。

但不少人認為貴卻值得，「上過幾堂一對一的課，只能說完全值這個價格，我記好動作後就在家自練，練這個之後很少腰痠背痛」、「我上的一對一器械皮拉提斯一堂1500，老師有物理治療背景，上了幾個月後體態明顯改善不少，雖然貴但有效」、「我一對一皮拉提斯，一堂1300元，每次去完全身都痛三天，兩次上腹肌就出現了，適合我這種不喜歡動的懶人，因為老師一直盯著我的動作，用其他部位出力就會被矯正，所以我超級適合一對一跟皮拉提斯」。

內行人也幫解釋，「因為皮拉提斯的國際證照費需要20萬，且1至2年才有辦法拿到證照，一張床的價位30幾萬，國際證照還需要兩年換照一次，續證費另計。外面油壓的師傅有按摩證照嗎？剛剛上網查丙級油壓一張證照2300元，永久有效...有了解為什麼那麼貴了嗎」。

ET快訊
快訊／國道2人躺地！　平口高衩辣妹急揮手示警
逼喝尿吃屎+拍裸照　4惡煞下場曝
快訊／全聯、家樂福宣布雞蛋降價
玉旨武玄壇慘了！遭起底「黑廟」　涉違建+逃漏稅
獨／Faye贏了！　阿沁告她二審確定遭駁回
快訊／內湖男遭砍多刀送醫　27歲男遭逮
獨／28歲警墜鳶山公園　尋獲已死亡
F級寫真女星「不倫籃球國手」　日網洗版轟爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

住房補助千元花蓮訂房卻還在谷底　李孟諺：滾動檢討措施

「微光馬祖」開跑暑假周周有音樂會　解謎闖關抽機票

首赴立院交委會備詢「走錯邊」　李孟諺：以為跟內政委員會一樣　

德國波恩會議「台語講永續故事」！亞洲SDG行動倡議組織宣告成立

福建赴馬祖踩線團沒下文　觀光署：若再來不須重新申請

「1運動」有錢人在做的　妹子不解！過來人超推：貴但有效

機捷飲水機水質爆無照檢驗　環保局檢測後全數符合法規標準

台大申請入學缺額178人！工管系最多　醫科公費生「破天荒缺3人」

立委要求「宜蘭比照台東補助住房」　李孟諺： 先推台灣好行免費

克服身心限制　崑大電子系林冠廷大學雙主修錄取6系國立研究所

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

陸網紅再度來台灣旅遊！　入境超自信卻在北車迷路XD

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

胡歌睽違6年來台：好想你們！　「輪椅粉絲要合照」超暖回應

住房補助千元花蓮訂房卻還在谷底　李孟諺：滾動檢討措施

「微光馬祖」開跑暑假周周有音樂會　解謎闖關抽機票

首赴立院交委會備詢「走錯邊」　李孟諺：以為跟內政委員會一樣　

德國波恩會議「台語講永續故事」！亞洲SDG行動倡議組織宣告成立

福建赴馬祖踩線團沒下文　觀光署：若再來不須重新申請

「1運動」有錢人在做的　妹子不解！過來人超推：貴但有效

機捷飲水機水質爆無照檢驗　環保局檢測後全數符合法規標準

台大申請入學缺額178人！工管系最多　醫科公費生「破天荒缺3人」

立委要求「宜蘭比照台東補助住房」　李孟諺： 先推台灣好行免費

克服身心限制　崑大電子系林冠廷大學雙主修錄取6系國立研究所

大潤發爆大陸「1年連關20間」！巨虧72億　狂砍2萬員工慘況曝

夫妻溪頭健行「老公上廁所失蹤」　失蹤2天步道邊坡尋獲已死亡

住房補助千元花蓮訂房卻還在谷底　李孟諺：滾動檢討措施

國防部前官員曝「中共攻台最可能3手段」　不用三棲登陸實質佔領

台積電漲13元收919　台股大漲263點來到22312點

不爽接哨同袍遲到！陸戰隊66旅下士卸槍彈回寢室睡覺　下場曝光

威廉爆ENERGY牛奶背後辛酸　偷吃藥還要做給這個人看引熱淚

台南首家！茶六燒肉安平永華店6／18試營運　線上訂位已全滿

土城3死惡火「爸朝鋰電池潑水致爆炸」？家屬怒斥：我們不是白癡

9m88東京飆唱金曲！　「天后椎名林檎」驚現台下當場嚇傻

生活熱門新聞

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

即／副站長宣布「不再發奧客片」

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100

社區保全「拒幫兒買飯」惹怒主委妻！半小時急刪文

孕婦哭到台大醫門診　神奇事發生

申請入學缺額排行「北部老牌私校占前3名」　銘傳缺667人最多

快訊／對流旺盛！6縣市大雨特報　下到晚上

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

全聯便當「特價19元」！5千人震驚：還有肉

女大生遭暴怒婦狠甩7巴掌　長髮男乘客出手解圍

彩虹來了！　4生肖6月逢凶化吉

10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」　限時2天

更多熱門

相關新聞

驚悚畫面曝！女網紅遭砂石車擦撞：差點被收走

驚悚畫面曝！女網紅遭砂石車擦撞：差點被收走

知名運動YouTuber伊娃Eva，4日與友人在北宜公路騎公路車，遭同向後方經過的砂石車擦撞，當場重摔倒地，差點被捲入車輪輾過，所幸僅左肩擦、挫傷。劫後餘生的Eva今（12日）在YouTube還原車禍過程，表示當下她聽到大車行駛聲就已經靠邊騎行，沒想到卻因背心沒拉好，被砂石車勾住整個人往前翻，衝擊力道大到連車衣、內衣都被扯破，幸好只有皮肉傷，讓她直呼命大「差點被收走」。

光陽RTS 135水冷油電街跑上市

光陽RTS 135水冷油電街跑上市

王淨同款PUMA雲朵厚底鞋

王淨同款PUMA雲朵厚底鞋

光陽釋新水冷街跑RTS 135預告片

光陽釋新水冷街跑RTS 135預告片

不是超慢跑！內行大推「1居家運動」：3個月瘦8公斤

不是超慢跑！內行大推「1居家運動」：3個月瘦8公斤

關鍵字：

皮拉提斯瑜伽有錢人課程運動腰痠背痛

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

即／困火場將近8小時！土城惡火第3具遺體移出

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面