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社會 社會焦點 保障人權

遭砂石車擦撞險捲輪下！驚悚畫面曝　YTR伊娃Eva：差點被收走

▲▼Eva劫後餘生，還原車禍驚險過程 。（圖／翻攝「伊娃Eva」YouTube）

▲Eva劫後餘生，還原險遭卡車捲入輪下的驚險過程 。（圖／翻攝「伊娃Eva」YouTube）

記者吳佩蓁／台北報導

知名運動YouTuber伊娃Eva，4日與友人在北宜公路騎公路車，遭同向後方經過的砂石車擦撞，當場重摔倒地，差點被捲入車輪輾過，所幸僅左肩擦、挫傷。劫後餘生的Eva今（12日）在YouTube還原車禍過程，表示當下她聽到大車行駛聲就已經靠邊騎行，沒想到卻因背心沒拉好，被砂石車勾住整個人往前翻，衝擊力道大到連車衣、內衣都被扯破，幸好只有皮肉傷，讓她直呼命大「差點被收走」。

▲▼Eva劫後餘生，還原車禍驚險過程 。（圖／翻攝「伊娃Eva」YouTube）

▲Eva左手臂仍有大片瘀青。（圖／翻攝「伊娃Eva」YouTube）

Eva表示為了要備賽，當天預計爬北宜公路到海倫咖啡，車禍發生在24.7k爬坡段，當時已經快騎到海倫咖啡上坡段，因此速度非常慢，大概只有7~8公里，她說當時聽到大車行駛的聲音，便立即靠邊騎行，「我就是很邊很邊很邊，因為我真的很怕被擦撞」，沒想到因為背心沒有拉好，就被砂石車勾到，之後整個人就往前翻摔倒在地，「當下我很努力去抗拒那個力道，刻意往右邊施力」，幸好沒有滾到車輪底下，撿回一命。

▲▼Eva劫後餘生，還原車禍驚險過程 。（圖／翻攝「伊娃Eva」YouTube）

▲事故當下衝擊力道大到連Eva的車衣、內衣都被扯破 。（圖／翻攝「伊娃Eva」YouTube）

Eva表示當下衝擊力猛烈，她起身後才發現背心、車衣、內衣等都破掉，事後到醫院驗傷，發現肩膀跟髖骨擦挫傷，到現在走路髖骨仍會痛，晚上要吃肌肉鬆弛劑才睡得著，還會反覆頭痛，但幸運逃過一劫，已讓她非常感恩，直呼 「我真的很幸運，連警察都說我命大，希望大家出門多注意安全」。

至於肇事砂石車司機，Eva表示司機當下肇事逃逸，到案後表示，當時不知道有擦撞他人，才會駛離現場，後續將依照流程走。

對於有網友質疑她為何當下為何不停下來等大車通過，或者再靠邊騎行？Eva解釋，通常他們為了讓踩踏更有效率，會穿卡鞋讓鞋子卡在公路車踏板上，形成人車一體，如果突然往旁邊切，或脫卡容易摔車；而她當時已經騎到白線上，若再靠邊往水溝騎，恐會因高低落差摔車，加上當時的路況是直線，也沒有內輪差及轉彎顧慮，她才選擇靠邊騎行禮讓大車先過。

最後Eva提醒車友注意行車安全，「沒被收走，肯定是要我把經驗分享出來，希望大車小車之間關係可以更融洽，大家快快樂樂出門平平安安回家。」

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