台大通過多元文化假「每學期2天」　歲時祭儀假增加為4天

▲台大通過多元文化假，每學期可請2天，歲時祭儀假增加為每學期4天。（圖／台大學生會提供）

記者許敏溶／台北報導

許多族群、宗教有重要祭典或活動，學生要參與常只能請事假。為了滿足學生需求，台大在本周三（12日）正式通過學生請假辦法修正，將歲時祭儀假天數，由原本每學年1天，增加為每學期至多4天，同時新增多元文化假，每學期至多2天。

由於台灣信仰及族群多元，教育部曾召開「高級中等學校因應學生多元文化請假規定研商會議」，決議開放高中以下學校設多元文化假。政大在去年首創增訂多元文化假，每學年可請2天，並將原住民族的歲時祭儀假由1天增至5天。

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台大學生會在去年10月向校方提議，希望將歲時祭儀假，從原先每學年1天提高為每學年5天，並研擬增設多元文化假，但台大校方並未當即採納。

台大學生會表示，台大生活輔導組在今年初，先後對原住民族同學及全校師生進行問卷調查，得到全校師生9成支持，歲時祭儀假天數增加與增設多元文化假。在本周三學生輔導委員會正式通過學生請假辦法修正，歲時祭儀假天數增加為每學期至多4天，並新增多元文化假每學期至多2天。

有關「歲時祭儀假」，台大學生會表示，根據內政部紀念日及節日實施辦法，春節放3天，民族掃墓節、端午節、中秋節、農曆除夕與原住民族祭儀均放假1天。原有制度下，具法定原住民身分學生，得就原民會公告其所屬族群歲時祭儀擇1天放假。但原住民族祭儀與其準備時間往往超過一日，加上從台北市往返部落交通時間，僅一天假期長度，遠不能符應原住民族同學真實需求，這次修改後，可符合原住民學生需求。

台大學生會說明，台大學生來自不同國家、族群，有著不同宗教信仰、文化背景，自應在保障與推廣多元文化的進程上扮演更積極的角色。這次多元文化假立法，同學參加各式傳統節慶、宗教祭儀、民俗慶典及族群相關的多元文化活動，不限於自身所屬族群，只要檢附活動參與相關證明，即可請每學期至多2天的多元文化假。

