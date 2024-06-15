柯文哲譏「不敢戰」　林右昌：又不是選舉，辦什麼電視辯論？

▲黨秘書長林右昌（右）與身兼黨部主委的立委蘇巧慧（左）今天下午同框受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／新北報導

民眾黨主席柯文哲日前提議，應為國會職權修法辦電視辯論，但綠營並不埋單，柯今（15日）大酸「不要再讓我嘲笑民進黨不敢戰」，對此，民進黨秘書長林右昌回嗆，柯可承認錯誤，最好辯論的場所是在立法院的委員會，「現在又不是在選舉，辦什麼電視辯論？在立法院裡面好好討論，才是正道」。

林右昌今天下午出席新北場「反濫權護民主」宣講活動，他會前受訪時酸柯文哲說，柯文哲可以直接承認錯誤，既然要電視辯論，就表示相關法案應該要重新被充分討論，早知如此，何必當初？民眾黨為什麼要在立法院配合國民黨？

林右昌續指，最好的辯論場所是在立法院的委員會，不需要辦電視辯論，「現在又不是在選舉，辦什麼電視辯論？在立法院裡面好好討論，才是正道」。

媒體另關注，柯文哲今批「那個ChatDPP民進黨自己寫的，人工智慧都在嘲笑他們」等語，林右昌說，「我覺得其實不需要這樣見獵心喜，也顯示著真人有時候比機器人還更有智慧」。

此外，針對昨日率隊前往花蓮舉行「反濫權護民主」活動，卻遭藍營批評「消費花蓮」等語，林右昌強調，藍營所說的是政治語言，他是去花蓮刺激消費，不是消費花蓮。