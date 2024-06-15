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崑山科大畢業盛典　江振誠、吳寶春現身祝賀 SARS世代畢業生淚目重聚

▲崑山科技大學15日在雲青館舉行112學年度畢業典禮，歡送逾2400名畢業生，國際名廚暨講座教授江振誠、世界麵包冠軍師傅暨講座教授吳寶春皆蒞臨現場致詞，為畢業生送上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學15日在雲青館舉行112學年度畢業典禮，歡送逾2400名畢業生，國際名廚暨講座教授江振誠、世界麵包冠軍師傅暨講座教授吳寶春皆蒞臨現場致詞，為畢業生送上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學15日在雲青館舉行112學年度畢業典禮，歡送逾2400名畢業生，國際名廚暨講座教授江振誠、世界麵包冠軍師傅暨講座教授吳寶春皆蒞臨現場致詞，為畢業生送上祝福，馬來西亞籍華語流行音樂女歌手艾薇，則在典禮尾聲帶來經典熱門歌曲，high翻全場！

值得一提的是，現場有7位已畢業21年的環境工程系的校友穿起學士袍共同參與畢典盛事，場面相當溫馨。

▲崑山科技大學15日在雲青館舉行112學年度畢業典禮，歡送逾2400名畢業生，國際名廚暨講座教授江振誠、世界麵包冠軍師傅暨講座教授吳寶春皆蒞臨現場致詞，為畢業生送上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

欣逢畢業季，崑山科大今年舉行112學年度畢業典禮，賴清德總統與蕭美琴副總統皆以賀電，恭賀畢業生完成人生的里程碑，今年有1名聖克里斯多福及尼維斯籍畢業生，范東亞大使特地親臨現場共襄盛舉，聖露西亞籍亦有3名畢業生，聖露西亞大使館費若芬代辦代理大使也送上畢業祝福。典禮上除頒發學位證書，也表揚「市長獎」、「議長獎」、「學生專業榮譽獎」、「大專優秀青年獎」、「終身學習獎」以及德智體群各項目表現優良者。崑大自103學年度起新增加「創(就)業助學金」，本屆在入學成績優異碩士畢業生最高可獲16萬元，其餘碩、博士畢業生最高也可獲8萬元，皆在畢業典禮當天一併表揚。

值得一提的是，21年前全國受SARS疫情影響，許多學校並無舉辦畢業典禮，92級畢業的環工系校友特別向母校表達未參加畢業典禮的遺憾，崑山科大特別在典禮當天安排「學長姐們」進入雲青館共同參與畢業盛典，長達20多年情誼的同儕們遠從澎湖、台北、雲林、彰化、屏東等地齊聚一堂，彌補當年的遺憾，也與母校師長們敘舊，場面既感人又溫馨。特地從澎湖飛到台灣參加畢業典禮的校友陳小姐表示：「我的孩子因為前幾年新冠疫情肆虐，畢業典禮停辦而留下遺憾，讓我也回憶起當年大學也因SARS疫情沒有畢業典禮可參加，很高興母校可以聽到校友的聲音，邀請我們回來，並為我們準備學士袍，體驗大學畢業的快樂！」

崑山科大曾韋龍董事長提到，該校身為技職學校，致力培育擁有一技之長的人才，輔導學生考取專業證照，並持續挹注豐沛資源，編列逾一億獎助學金補助，幫助學生專注學習。在多變的現代社會，影音平台日益蓬勃，讓每個人都有展現自身優勢的機會，更能夠吸引許多商業合作，他以此例鼓勵畢業生們多增廣見聞、累績跨領域的專長，才能在科技不斷創新的時代，找到專屬的崗位發揮影響力。

▲崑山科技大學15日在雲青館舉行112學年度畢業典禮，歡送逾2400名畢業生，國際名廚暨講座教授江振誠、世界麵包冠軍師傅暨講座教授吳寶春皆蒞臨現場致詞，為畢業生送上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大李天祥校長致詞勉勵畢業生們：「各領域的市場都在快速運轉、變動中，今天的你們即將成為職場的一份子，必定是需要積極跨領域學習、培養解決問題的能力，『不斷學習』這件事，即便離開了學校，也是每一個人自我提升的必要工具，而非選擇。不過，各位也不用太擔心，你們除了要相信自己有技職專業足以突破各種挑戰，也要相信即將成為你們母校的崑山科大，培育15萬多名畢業校友，他們跨足了各大產業，將是各位在社會上的後盾，支持你們勇敢闖蕩。相信多年後您回頭望，將不虛此行！」

▲崑山科技大學15日在雲青館舉行112學年度畢業典禮，歡送逾2400名畢業生，國際名廚暨講座教授江振誠、世界麵包冠軍師傅暨講座教授吳寶春皆蒞臨現場致詞，為畢業生送上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大辦學績效卓越，在1111人力銀行「雇主最滿意大學」評比為雲嘉南區私立科大第一；《遠見雜誌》「2024企業最愛大學生調查」名列南部私立科大Top 3；Cheers雜誌最佳大學指南中獲選企業最愛私立技職Top 6；此外，在104人力銀行調查中，畢業生不僅就業率超過95%，逾5成畢業生薪資高於4萬元，是中南部私立科大第一。當日崑山科大歡送逾2400名畢業生，這群即將展翅高飛的畢業生們，都將貢獻自己的力量回饋社會，成為社會的中流砥柱，或是推動世界運轉的小螺絲釘，也是學弟妹楷模。

▲崑山科技大學15日在雲青館舉行112學年度畢業典禮，歡送逾2400名畢業生，國際名廚暨講座教授江振誠、世界麵包冠軍師傅暨講座教授吳寶春皆蒞臨現場致詞，為畢業生送上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

典禮上產官學界嘉賓蒞臨現場同歡，包括聖克里斯多福及尼維斯大使館范東亞大使（H.E. Ambassador Donya Lynex Francis）、黃慈微行政秘書、聖露西亞大使館費若芬代辦代理大使、徐玉玫二等秘書、台南市政府地政局陳淑美局長、崑山科大創辦人閔蓉蓉女士、崑大董事會曾韋龍董事長、黃陽明董事、戴謙董事暨講座教授、校務顧問陳藝昕女士、江振誠講座教授、吳寶春講座教授…等各界貴賓冠蓋雲集，讓畢業典禮熱鬧歡騰！

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