第一名不是哈佛！美國常春藤盟校畢業年薪　賓州大學365萬居冠

▲常春藤盟校吸引許多學生爭搶這幾間名校的錄取名額。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國常春藤盟校（Ivy League）包括哈佛大學、耶魯大學等名校，這些學校的畢業生大多能找到高薪工作。根據統計，這8間學校學生畢業10年後的薪水以賓州大學（The University of Pennsylvania）最多，年薪中位數為11.27萬美元（約台幣365萬），接著依序是普林斯頓大學、康乃爾大學等，其中哈佛大學排名第7。

CNBC報導，常春藤盟校吸引許多學生爭搶這幾間名校的錄取名額，這背後有個很好的理由，因為校方提供世界一流的教育，聘請各領域專家擔任教授，畢業生的表現足以證明這一點。

從常春藤盟校畢業的校友通常可以在頂尖企業找到高薪工作，或是靠自己創業成功。雖然這些名校許多畢業生原本家境就相當富裕，無論他們就讀哪一間大學都可能會找到高薪工作，不過這些學校也傾向提供慷慨經濟援助給低收入家庭的學生。

美國教育部大學計分卡（College Scorecard）統計數據顯示，獲得聯邦財政援助的前常春藤盟校學生畢業10年後的平均年薪，以賓州大學最高，年薪中位數11萬2761美元（約新台幣365萬），接著是普林斯頓大學11萬433美元（約新台幣358萬），第三是康乃爾大學9萬8321美元（約新台幣318萬）。

排行第4至第8分別是，哥倫比亞大學9萬7540美元（約新台幣316萬）、耶魯大學9萬5961美元（約新台幣311萬）、達特茅斯學院9萬5540美元（約新台幣309萬）、哈佛大學9萬5114美元（約新台幣308萬）及布朗大學8萬7811美元（約新台幣284萬）。