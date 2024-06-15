國民黨要為救國團解套　柯文哲：不受條例限制、徹底殲滅都不太對

▲民眾黨主席柯文哲出席「立委張啓楷彰化聯合服務處揭牌。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委昨提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，要為救國團解套，14日經立法院會表決付委審查；過程中，民眾黨團8席立委集體缺席，引來民進黨批評。對此，民眾黨主席柯文哲15日受訪說，應讓救國團可以運作的狀態下，符合黨產條例，「所以總是有一個中間的方法，所以民眾黨才會說進委員會去討論，這樣就好」。

柯文哲說，民眾黨有主體性跟主動性，關於救國團的黨產案是這樣，救國團在台灣人的歷史記憶裡算是一個很重要的團體，「但是救國團在黨產條例都經通過的狀態下，要完全排除在外我也覺得怪怪的」。

柯文哲認為，應該要讓救國團可以運作的狀態下，符合黨產條例；他直言，總是要有一個折衷的方案，目前國民黨的提案就是讓救國團不受黨產條例限制，這不太對，至於民進黨要把它徹底殲滅，也不太對，「所以總是有一個中間的方法，所以民眾黨才會說進委員會去討論，這樣就好」。

至於國民黨團總召傅崐萁在民眾黨立委缺席後，隨即表態力挺電視辯論，遭質疑是交換條件暗挺？柯文哲說，其實電視辯論是最便宜最有效，收視率比較高，「民進黨不是每天說沒有討論就不應該表決，真的要叫他討論又不要，奇怪，我覺得這話都他在講」。

柯文哲指出，在立法院每個委員上去各說各話，也沒有交叉沒有火花，你到地方叫樁腳來，只是在同溫層，「我還是主張電視辯論，大家針鋒相對把問題釐清，這樣不是很好嗎？所以這個，不要再讓我嘲笑民進黨不敢戰」。