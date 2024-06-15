提高警消所得替代率？　柯文哲喊要達到平衡：我們不會忘記人民保姆

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院日前審查《警察人員人事條例修正草案》，其中攸關提高警消所得替代率的第35條因無共識，在藍營人數優勢下表決保留交由黨團協商。民眾黨主席柯文哲說，不會忘記人民保姆，為台灣社會的奉獻與服務，民眾黨支持警消，但所得替代率不該用「喊價」的方式，已經要求銓敘部提供精算數據，務必在社會正義、警消權益與國家財政負擔之間，達到平衡。

柯文哲表示，在分裂的台灣，中立的警察是社會穩定的關鍵力量。不論是2014年的太陽花，最近國會五法的青鳥運動，乃至於選舉期間各種造勢場合，警察總是站在第一線維持治安。最近國會在審議警消的退休所得替代率。軍人的所得替代率90%，那麼警消應該多少？應該要有符合科學的計算公式。

柯文哲指出，職業的危險，固然是一個重要因素，但銓敘部的說法「危險及勞等特殊性質職務，退撫制度已採用降低自願或屆齡退休年齡及支領退休金條件的特別因應做法，不應該採用單獨提高退休所得替代率的做法」，也有一定的道理。

柯文哲說，軍、警、消跟其他公務人員有一個極大的不同，就是加班費超勤上限的規定。軍人24小時在營待命，沒有「加班費」的名目，而警、消雖有超勤加班費，但實際值勤時數往往超過上限，只能「加班換嘉獎」，等於是捐給國家。其他公務人員也有無償加班的情形，但軍、警、消更普遍。既然軍、警、消在年輕時「加班作功德」，退休之後有更高的所得替代率，也是合理。

柯文哲指出，軍人是根本沒有加班費，而警消至少還有每月1萬9千元的超勤加班費上限，軍人與警、消之間，還是有程度上的差別。因此是否應讓警、消的所得替代率，直接比照軍人的90%？民眾黨已經要求銓敘部提供精算數據，務必在社會正義、警消權益與國家財政負擔之間，達到平衡。