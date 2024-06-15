覆議案交鋒！柯文哲批民進黨不討論　造謠把年輕人叫上來

▲民眾黨主席柯文哲出席「立委張啓楷彰化聯合服務處揭牌。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲15日赴彰化出席立委張啟楷聯合服務處揭牌典禮。針對藍綠周末期間為覆議案啟動下鄉宣講，但民眾黨卻沒有動作，柯說，最簡單的方法就是電視辯論，並酸民進黨「真要討論不討論」，然後造謠把年輕人叫上來，「連那個ChatDPP，民進黨自己寫的人工智慧都開始在嘲笑他們」。

針對藍綠紛紛為了覆議案開始下鄉宣講，但民眾黨卻沒有動作，柯文哲說，其實21日就要投票了，時間相當短，那如果要用最快最有效率的方式讓台灣人民知道，最簡單的方法就是電視辯論，所以我也覺得藍綠兩黨不要再浪費社會資源，乾脆就電視辯論。

柯文哲說，至於比賽的方法可以講，是要正反方還是要三黨代表、要1 v.s 1還是3 v.s 3，都可以啊，「我覺得，大家多撥一些時間去做正事，整天亂來亂去，看了很煩」。

另外，民進黨團總召柯建銘酸電視辯論是鬼扯，民進黨秘書長林右昌則說在立法院辦最便宜？柯文哲說，「那就在立法院辦電視辯論啊，可以啊，我也覺得便宜，在立法院辦電視辯論」。

柯文哲直言，當時一個案子就提出40個修正案，再加上40個再修正案，然後一直表決、一直表決，不給人家講話是哪一個黨？大家去想想看。

柯文哲還酸民進黨，真的叫你討論不要，然後講假消息把年輕人找來，「你們當時不是說什麼花東三法錢坑2兆？根本也沒有討論，然後造謠，造謠去把年輕人叫上來，連那個ChatDPP，民進黨自己寫的人工智慧都開始在嘲笑他們」。

另外，民進黨立委沈伯洋在花蓮宣講時，稱民眾黨團總召黃國昌跟傅崐萁有「毀台計畫」？柯文哲說，「這是這樣，人家說，如果演講說什麼北京要坐高鐵從北京到台北，呃...，你確定沈伯洋的智商狀況精神狀態是正常的？確定的話我再來回答這問題」。