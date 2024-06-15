呼籲兩岸避戰！　連勝文：道地的台灣人也可以是堂堂正正中國人

▲國民黨副主席連勝文致詞，呼籲兩岸避戰。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

廈門海峽論壇今（15）日上午10時開幕，國民黨副主席連勝文稍早發表致詞，強調過去歷史脈絡道地的台灣人也可以是堂堂正正的中國人，完全不衝突。話鋒一轉，談到這次台灣大選有60％人不支持台獨，多數台灣民眾對兩岸現狀感到非常無奈，希望跟大陸和平相處，並且多次向對岸呼籲減少充滿敵意的語言。

台灣與會嘉賓有國民副主席連勝文、新黨主席吳成典、親民黨文宣部主任兼團長王育誠、金門縣立委陳玉珍、連江縣立委陳雪生、屏東縣蘇清泉、金門縣副縣長 李文良雲林縣長張麗善等；大陸方面嘉賓大陸國台辦主任宋濤、福建省長趙龍、海協會會長張志軍等人出席。

連勝文致詞時指出，自己是第一次參加海峽論壇，從第一屆海峽論壇國民黨主席朱立倫親自參加，延續到再（今年）第十六屆自己代表國民黨出席，國民黨前會參與16年，身為具有130年歷史同時講究誠信的政黨，過去30多年也是在「九二共識」以及反對台獨的共同政治基礎上，與大陸方面展開各種交流合作，推動兩岸的和平雙贏，這些理念國民黨從來沒有變過。

連勝文強調，台灣政治領域要隨波逐流，變來變去都是非常容易的事情，但要堅持原則，需要非常大的毅力以及勇氣，海峽兩岸近年動盪，更加證明國民黨對於兩岸關係所堅持的路線以及做法，才真正能為兩岸帶來和平穩定，並同時為兩岸同胞謀求福祉。

連勝文說，兩岸關係過去幾年經歷許多波折，兩岸還是有許多文人志士仁人總是能夠在關鍵的時刻，出來引領潮流，持續的推動兩岸往正確的方向前進，國民黨也會持續努力，讓未來兩岸關係進入一個充滿善意的正向的循環。

連勝文也呼籲，希望未來兩岸在相處的過程當中，彼此都能夠減少這種敵意的言語以及做法，兩岸雙方的互動才不會有所疑慮以及不安，反而是對外在充滿希望以及期待。

連勝文提及，台灣大選結果至少有60%民眾不支持有關台獨的說法以及做法，很多台灣民眾對現在兩岸的現狀感到非常無奈，大多數台灣人也希望跟大陸和平相處與互惠友好，任何人都不能夠忽略的台灣的競爭力。

連勝文說，台灣人民與大陸人民一樣，都有一顆善良的心，以及人溺己溺的情懷，舉例16年前汶川大地震，許多台灣人慷慨解囊，捐款賑災。

連勝文強調，「我們必須要為兩岸多數的人，積極且誠懇的態度來發展未來兩岸關係，同時要確保每個人的溝通的方式來解決各種不同的問題，相信這才是多數兩岸同胞心願期望，

連勝文進一步說，絕對不能被少數偏激別有用心的人綁架，更不能讓一些極端的言論所誤導，而導致兩岸關係受到衝擊。

連勝文提到自己祖籍，談及福建省與家族有非常深厚的淵源，自己的祖先300年前從漳州一直到台灣到台南，曾祖父連雅堂曾經居住於廈門鼓浪嶼，也曾申請恢復中國國籍；父母連振東先生抗戰爆發後回到大陸，加入國民革命軍參與抗戰，當年也有許多台灣人加入這場神聖的民族保衛戰。

連勝文說，「從先人歷史作為一個道道地地的台灣人，也可以是一個堂堂正正的中國人，是相同而沒有衝突，更何況台灣與大陸之間還有諸如媽祖、關公的共同宗教信仰。」

連勝文繼續舉例，從語言、飲食到生活習慣的共同語言，再加上雙方的經濟合作，更加凸顯出兩岸人民兩岸同胞都是中華民族，作為中華歷史文化傳承者，也是未來中華文明的開創者。

連勝文提醒，當大家有笑容的面對彼此的時候，同一個時刻，世界上還有許多地方經歷慘絕人寰的戰亂，那不只是有白髮人送黑人、黑人、白人這種令人心動的畫面，更是不曉得有多少家破人亡的悲劇。

連勝文最後說，「我們必須要珍惜前輩們努力得到的和平契機，曾經有幸看到很多前輩們為兩岸關係付出的努力，除了敬佩，內心也無比感動。」