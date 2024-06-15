先請家屬探望釣客　陳玉珍：不要想海論是文化統戰，也可以互相影響

▲陳玉珍出席海峽論壇大會。（圖／記者任以芳攝，下同）

記者任以芳、魏有德／廈門－台北 連線報導

大陸第16屆海峽論壇今（15）日舉行大會，在開幕式前，大陸政協主席王滬寧先與到訪的台灣政治，經濟等各界人士會談。會談前，金門立委陳玉珍表示，對於海峽論壇的舉行，「不要想說是文化統戰，我們都是被中華文化滋養長大的，多多交流往來，有同樣的文化，不要這麼沒有信心，覺得來這裡就會被統戰，也可以互相影響。」

對於兩岸十分關心的金門胡姓釣客滯留事件，陳玉珍提到，她在昨（14）日與大陸國台辦主任宋濤會面時有良好溝通，會很快先請家屬過來（大陸）探望，至於胡姓釣客返台時間，陳玉珍則語帶保留的說，「時間我不敢說，但有跟家屬和這邊領導說，可以先去探望他；時間上不用擔心，很多事情都是循序漸進，繼續溝通努力。」

此前，大陸曾宣佈將開放福建遊客赴馬祖觀光旅遊，金門卻遲遲未有下文，對此，陳玉珍認為，金廈觀光還需要做一點溝通，「我想也會水到渠成。」

據了解，台灣出席本屆海峽論壇的政治人物包括國民黨副主席連勝文帶隊的訪問團、雲林縣長張麗善、金門立委陳玉珍、連江立委陳雪生等人，面對來自台灣的輿論壓力，陳玉珍強調，兩岸關係非常重要，金廈關係尤其緊密，藉由論壇讓兩岸多多交流，帶來更正面影響，「我來這裡從來沒有壓力。」