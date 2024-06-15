金廈「雙良會談」話家常營造兩岸良善氛圍　盼助滯陸釣客返家

▲金廈兩門雙良會談。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣副縣長李文良率金門縣政府交流團赴大陸廈門，參加「第十六屆海峽論壇」相關活動，昨(14)日上午9時參加「廈金同城生活圈論壇」後，下午旋即安排拜會廈門市政府，並獲副市長莊榮良熱情接待，金廈雙方分別就推展金廈民間交流與金門高粱酒營銷大陸等議題，進行意見交換。今一早李文良繼續參加大會活動，爭取恢復陸客來金旅遊、希望小三通能常態化，也希望讓迷航滯留大陸的胡姓釣客早日回家。

「廈金同城生活圈論壇」是「海峽論壇」子項目論壇之一，論壇由廈門市湖里區台辦、廈門市台港澳與特區經濟研究促進會承辦。這次「雙良會談」於昨(14)日下午4時在廈門市國際會議中心酒店舉行，金門縣政府由副縣長李文良率參議呂清福、參議許正芳、建設處副處長陳彥志等人參加，廈門方則由副市長莊榮良、市政府秘書長練更生、市國資委二級巡視員傅建洪、廈門市台港澳事務辦公室主任劉金柱、副主任虞聖堅、三通處長徐靜等人出席。

交流座談中，對於廈門市政府長年以來，共同推動金廈民生交流，李文良表達衷心感謝之意，並期待莊副市長帶隊來金參訪，他也說明金門高粱酒對金門整體發展的重要性，也是金門鄉親社會福利的重要來源，關於大嶝島配售家戶酒工作，仍請廈門市政府有關部門持續給予支持與推動，讓大嶝島居民享有比照金門縣民三節配售模式。同時，也希望廈門市政府協助徵求具有經濟規模與實力的企業，作為金酒公司的大陸地區總經銷商，以開拓大陸市場。

廈門市副市長莊榮良表示，金廈比鄰而居，他長期關心金門發展，在金廈民生交流層面，十分綿密，廈門市政府也高度支持與積極推動，希望金門和廈門肩並肩，越走越好，一起共榮發展。對於，金門縣副縣長李文良所提議題，基於金廈同城生活圈的精神，他也給予正面回應，也將責成有關部門研議，加快推展的腳步，讓金廈人民共享和平紅利。

副縣長李文良再度強調金門在兩岸發展的角色，金廈可以作為兩岸交流的先行者，健康有序的推動金廈宗教、宗族、體育、文化等各項交流活動，金廈兩門持續保持良好關係，暢通的溝通管道，相互交流與合作，相信兩岸有關當局與人民能看到我們的努力，讓兩岸關係能越走越好，啟動善意之正向循環，盡早開放陸客來金門旅遊，讓地方居民安居樂業，造福地方產業發展。

李文良與縣府交流團於今(15)日上午9時，接續參加「第十六屆海峽論壇」大會活動，可望與大陸全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤會見，除了爭取金門曝光機會，體現金門在兩岸交流角色和位置，並積極爭取恢復陸客來金旅遊與推動小三通常態化，以及早日送返因迷航滯留大陸的胡姓釣客。