「團結統一是福，分裂動盪是禍」　王滬寧：兩岸同屬一中不會改變

▲王滬寧談台海提及，「團結統一是福，分裂動蕩是禍」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

廈門海峽論壇今（15）日上午10時開幕，大陸全國政協主席王滬寧發表重要談話指出海峽論壇是「兩岸百姓的論壇」，任何勢力無法阻擋，並且指出「團結統一是福，分裂動盪是禍」，痛批台獨只會讓台海兵凶戰危，兩岸只有堅持一中則、「九二共識」以及反對台獨，才會確保台海和平，兩岸同屬一中這個歷史事實不會改變。

王滬寧首先代表中共中央和習近平總書記對本屆論壇舉辦表示熱烈的祝賀，向與會嘉賓特別是台灣鄉親表示熱烈的歡迎和誠摯的問候。

王滬寧表示，海峽論壇是「兩岸百姓的論壇」，是擴大兩岸民間交流，深化兩岸融合發展的重要領域。近年來，海峽論壇克服諸多困難挑戰，連續成功舉辦，充分表明兩岸同胞同根同源的血脈親情，使任何勢力都切割不斷，充分表明兩岸同胞走近走親的共同願望，任何勢力都阻擋不了。

王滬寧指出，兩岸都是中國人，同根同源，同文同種，是血濃於水的一家人。大家都說中國話，寫中國字，過中國結，有著共同的歷史，共同的文化，共同的習俗。

王滬寧進一步說，「台灣自古屬於中國，台灣同胞天生就是中華民族的一分子。歷史不容扭曲，血緣無法改變。 70多年來，儘管兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土完整成為國內兩岸同屬一個國家，兩岸同胞同屬一個民族的歷史事實和法理基礎，從未改變，也不可能改變。」

王滬寧強調，凡是堅持民族大義，捍衛民族利益，維護國家統一的，必將為歷史和人民所銘記，凡是數典忘祖，背叛民族，分裂國家，並為歷史和人民所唾棄。無論台海形勢如何變化，兩岸同屬一個中國的事實不容否認，兩岸同胞的共同家園不容破壞，兩岸同胞的主流民意不可違，民族復興，國家統一的歷史大勢不可阻擋。

王滬寧說，「團結統一是福，分裂動盪是禍。」台獨分裂勢力只會破壞台海和平穩定，損害台胞利益福祉，危害國家主權和領土完整，導致台海兵凶戰爭，最終只會給台灣同胞帶來深重災難。我們有堅定的意志，充分的信心，強大的能力，粉碎任何分裂勢力。」

▲今年海峽論壇恢復以往參與人潮。（圖／記者任以芳攝）

王滬寧再強調，只有堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來干涉，才能確保台海和平、家園安寧。兩岸同胞要對歷史、對民族負責的態度，堅決反對台獨分裂勢力和外來干涉，堅決守護中華民族共同家園，共同維護台海和平安寧，共同推動兩岸關係重回正確軌道。

王滬寧特別提到，去年發佈關於支持福建探索海峽兩岸融合發展制度，建設兩岸融合發展示範區的意見，有關部門和福建省。一系列惠民利民的政策措施，辦實事辦好事，受到廣泛歡迎。更多台灣同胞參與兩岸交流合作，融合發展，來推動兩岸同胞加深相互的理解以及互信認同。

王滬寧最後說，「民意不可違，大勢不可擋。台獨分裂勢力罔顧民意逆流而阻撓兩岸交流的注定不得人心，更不會得逞。」兩岸關係根基在人民，動力在人民，發展靠人民，人民的力量終將掃除兩岸關係前進道路上的一切障礙。