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「你們都是獨一無二的限量版」　林青霞清大演講！向畢業生送飛吻　

▲「你們都是獨一無二的限量版」　林青霞向清大畢業生發送飛吻。（圖／清大提供）

▲林青霞獲邀擔任清大畢業生致詞來賓。（圖／清大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

女神始祖林青霞真的來了！知名資深影星林青霞受清大邀請，今日(15日)為畢業生擔任致詞嘉賓。她跟大家分享自己的人生哲學，「必須自己先快樂起來，然後才可以將快樂帶給別人」，並將自己一生中對快樂的感悟跟大家分享。

「知道我今天我為什麼會站在這裏嗎？因為我想再穿一穿我的博士袍，因為我想跟你們一起參加畢業典禮。 」林青霞說自己高中畢業後考大學失利，當時正徬徨迷惘，就遇到機會從天而降，接到瓊瑤小說電影「窗外」的第一女角色。

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林青霞回顧當時，每天歡天喜地去片場，歡天喜地的回家，像隻快樂的小鳥，有時收工了，工作人員匆匆忙忙的收拾東西時，我還在現場徘徊捨不得離開，那種快樂的感覺我至今難忘。

▲「你們都是獨一無二的限量版」　林青霞向清大畢業生發送飛吻。（圖／清大提供）

▲林青霞以自己的奮鬥經歷勉勵畢業生，「必須自己先快樂起來，然後才可以將快樂帶給別人」。

「在人人都以為我年輕、漂亮、有名氣、片酬高，應該是最快樂的時候，那卻是我最沒有信心、最自卑的時候。」隨著成名的到來，一部又一部的片約，林青霞最後淹沒在超量的拍攝工作中，當時甚至累到靠在牆邊等打光都能睡著，才發現那些年她已經累到連思考的時間都沒有，甚至從鏡中看到陌生的自己。

林青霞說自己很害怕上台說話，總是自覺才華不夠而怯場，甚至曾希望自己是啞巴，就不用接受採訪。簽了「窗外」合約後林青霞舉家從三重搬到台北市永康街一棟四層樓的公寓，當時張佛千教授就住在四樓。

▲「你們都是獨一無二的限量版」　林青霞向清大畢業生發送飛吻。（圖／清大提供）

▲林青霞向畢業生發送飛吻。

林青霞稱張佛千「他是我生命中第一次遇見這麼有學問的人。」她鼓起勇氣上四樓按張教授門鈴，請教他如何說話，張教授也送了她一本「說話的藝術」。

「我現在比較沒那麼怕了。」林青霞說，這些年她開始接受自己不完美，並且明白世界上也沒有完美這回事，認為「只要誠心誠意的盡力去嘗試，相信即使不完美別人也會原諒你的，並且接受你」。

她也分享這些年寫作、出書、畫畫、唱京戲的過程，「我打開五官吸收天底下所有有趣的事，我開始真正看待自己的喜好。」她說，我不是在做別人眼中的林青霞，而是在發掘自己，做自己有興趣的事，那種發自內心的快樂真是筆墨難以形容。

▲「你們都是獨一無二的限量版」　林青霞向清大畢業生發送飛吻。（圖／清大提供）▲台下畢業生也紛紛拿起手機紀錄歷史性的一刻。

因為成名走紅的太早，林青霞其實沒有讀過大學，但她笑說「電影裏倒是上過不少，甚至上過清華大學。」這一直是她心裡的遺憾，不過她也轉念，在社會上工作也是在學習，假如四年一個大學，我從影二十二年等於上了好幾個大學，要學習隨時隨地都可以。

「你們每一個人在世界上都是重要的，都有獨特的使命，都是獨一無二的限量版。」林青霞向現場畢業生放送飛吻，她說，希望你們能做到最好的自己，使自己發光發熱，照亮自己照亮他人。希望你們都能夠盡早實現夢想，讓自己先快樂起來，再把快樂的種子散播出去，讓世界因你而變得美麗。

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