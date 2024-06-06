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社會 社會焦點 保障人權

殉職2勇消官方音檔首公布　局長曝致命關鍵：外部同仁未收到訊號

記者陳凱力／新竹報導

在新竹市晴空匯高樓火警事件中，吹哨者流出的5段音檔至今仍有諸多質疑。新竹市消防局長李世恭今日在議會接受質詢時，也公布了5段無線電音檔及譯文，時長約1分19秒，證明第一次收到Mayday訊號是在27日0時15分。

▲▼2殉職勇消喊5次Mayday沒人聽見？　消防局首公布還原下載音檔。（圖／翻攝新竹市議會YT頻道）

▲新竹市消防局長首度公布2殉職勇消完整求救的下載音檔。（圖／翻攝YT頻道新竹市議會，下同）

新竹市議員鍾淑英詢問李世恭，究竟晴空匯火警中兩位消防員殉職的具體問題出在哪裡。李世恭也首次公布了當時的無線電下載檔案。

錄音檔譯文內容：

▲▼2殉職勇消喊5次Mayday沒人聽見？　消防局首公布還原下載音檔。（圖／新竹市消防局）

▲消防局公布5次「Mayday」音檔及時序、對話。（圖／新竹市消防局。）

日前有媒體公布音檔以後也成為輿論，外界認為音檔既然這麼清楚，為什麼消防同仁沒有聽到?為了釐清外界的疑慮，李世恭特別向檢察官申請授權公布部分內容。

音檔播出前，李世恭先說明譯文內容，為下載了3支無線電、上千個檔案，雖然播放的只是其中一小段，但足以澄清外界的質疑。他說，先前媒體公布的錄音檔，因為大家都知道，就不再播出，不過他也再次跟大家解釋，「這是無線電下載的內容，錄得到，不代表聽得到」。

本次的音檔中，李世恭說， 一開始立鑫喊出MayDay、MayDay，當天的指揮官、金山分隊分隊長隔了4秒回，這4秒中，代表他(金山分隊長)有聽到。

「金山分隊長也回:喊MayDay的同仁請保持冷靜，請告訴我你的位置。」李世恭解釋，此時分隊長的位置是在建築物外面，不在火場內，經過2秒，立鑫又喊「金山立鑫跟詠真受困在樓梯間MayDay。」

李世恭說，他們(立鑫、詠真)是在建築物內，經過了7秒，我們研判，這一個訊息為什麼沒有回應，我想金山分隊長一開始有收到，所以第一次在2秒鐘就回應了，而這次卻隔了7秒，所以我們研判，他(金山分隊長)並沒有收到這一次的對話，這一段錄音也同時提送災調會調查。

但第二次的MayDay，同樣在建築物內搜救的同仁有收到，所以光復1線才回復「二大01(現場大隊長的代號)，光復1線正在7樓樓梯間，請問是否前往內部救援。」李世恭解釋，晴空會有2部安全梯，立鑫與詠真在前側的梯間，光復1線的同仁是在後側梯間，但是光復1線回應後仍再次隔了6秒，所以李世恭依據這延遲的秒數研判，外部(建築物外)的同仁還是沒有聽到訊號，但內部同仁有收到訊號。

接下來隔了6秒後，二大01(現場大隊長)可能發現沒有訊號傳回，所以才會呼叫「00你強波器設得怎樣」。外界一直質疑現場的訊號，以及作為。李世恭說，大隊長當時發現訊號不良，就趕快問幕僚，強波器架得怎麼樣，要求強波器趕快架上。

李世恭解釋，陳佳民分隊長對於第一次的呼救有收到，所以在2秒內立刻回應，但是後面的訊息，包括光復1線、包括立鑫呼叫「金山立鑫詠真受困在梯間」在外部的無線電他沒有聽到，他只聽到有人喊MayDay，所以他立刻請示大隊長「0101，有人喊MayDay，有人喊MayDay」這是金山分隊長請示二大大隊長，此時兩人同樣在建築物外，所以兩人之間的訊號是ok的。

二大01(二大大隊長)也依規定清空頻道，呼叫「收到，我們這頻道改為專用頻道，其餘救災同仁轉到8號頻道」。隔了3秒後，金山01又呼叫「剛才喊MayDay的同仁、剛才喊MayDay的同仁，請重複一下你的姓名」，李世恭說，所以到這個時間，我們(建築物外)根本就不知道，喊MayDay的同仁是誰。

李世恭也再次說明，無線電的訊號錄得到不一定聽得到，現場指揮官也做了強波器的架設。第二點，收到MayDay的錄音檔之前，同仁完全沒有針對媒體播的訊號做回應，也就是說那些訊號，其實都沒有傳到外部，外部的同仁與指揮官的確沒有收到是哪位同仁、在哪個位置，這些可以從之前的無線電內容得知。第三，指揮官也依規把無線電頻道留給MayDay的同仁…(此時時間已到，麥克風消音，李世恭結束備詢)。

▲▼2殉職勇消喊5次Mayday沒人聽見？　消防局首公布還原下載音檔。（圖／翻攝新竹市議會YT頻道）

▲▼播放前，李世恭說明音檔內容。

▲▼2殉職勇消喊5次Mayday沒人聽見？　消防局首公布還原下載音檔。（圖／翻攝新竹市議會YT頻道）

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