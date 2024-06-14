肯定原民文化再現　阿美族馬當聚會所榮獲2024建築園冶獎

▲阿美族馬當聚會所榮獲2024建築園冶獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

建築園冶獎今年邁入第30年，是建築美學與推展城市行銷的重要指標，素有「建築界奧斯卡」、「台灣普立茲克獎」的美譽，2024年全國建築園冶獎得獎名單近期揭曉，台東市的「馬當部落文化聚會所」，以原住民的文化資產保存與活化獲得肯定，榮獲「公共建築類」獎項！台東縣長饒慶鈴表示，藉由這個獎項，肯定縣府團隊並感謝部落人民及設計單位的共同努力，期許在原民文化資產上建構更好的場域環境。

饒慶鈴提到，很高興地方建設能夠獲得「建築園冶獎」的肯定，對縣政府團隊、馬當部落族人及設計、施工團隊來說，是莫大的肯定和鼓舞。馬當文化聚會所是由縣府原民處二十餘次發起設計單位及部落族人之間的設計會議，共同決定聚會所位於公園用地方位與配置，提供70年來台灣最大原住民部落一個豐年祭聚會及地方文化發展的場所。因應先天的建築位置，以類似傘狀的建築造型，成為區段徵收區域的重要地標，而俯視近似圓形的特色更是呼應部落的圓形舞蹈陣型，也是這屆建築園冶獎台東縣唯二入圍的建築之一。

臺東縣政府原民處表示，2024年第30屆建築園冶獎主軸為「園冶參零‧零碳未來」，引入淨零碳排、永續發展、健康舒適、生命週期、立體綠化等國際潮流，同時也配合淨零綠建築、智慧建築與無障礙環境等政府政策進行評選。 本建築的設計因應阿美族太陽信仰與在地部落文化的起源故事，依照傳統居住空間、文化認同、圖騰形式、服飾配色等多樣特質轉化為該建築物的重要元素，其中聚會所的三組結構支撐象徵創造阿美族年齡階層的三個祖先，屋頂上則掛有大馬蘭部落的logo和環成太陽狀的祖靈之眼，守護周圍的部落，並加強部落主體意識，成為文化上的一種宣示，成功打造出獨具部落文化特質的聚會所。

原民處進一步說到，馬當聚會所落成及馬當文化健康站於今年5月啟用，未來縣府將持續致力保存原民傳統，結合當代思維，將部落文化、資產、智慧加以整合，完成公園用地開闢建置活動廣場，提供族人完善的場域環境，並傳承部落文化的精神與價值。