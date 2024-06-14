▲和菸酒檳榔Say NO。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

暑假將近，臺東縣長饒慶鈴相當重視兒少身心健康，呼籲店家切 勿供售菸酒檳榔予未成年兒少，「和菸酒檳榔Say NO！維護兒少健康一起來！」。台東縣府為保護兒少遠離菸、酒及檳榔，每月對各類商家進行多場聯合稽查，如有查獲供售給未成年青少年之情事屬實，將直接予以開罰。

臺東縣政府表示，飲酒、抽菸、食用檳榔行為有害人體健康，在兒少身心尚未發展成熟的情形下，影響更為顯著。為避免未成年兒少過早接觸，進而產生物質成癮風險，從未成年兒少之親友、店面零售業者，乃至一般民眾，應共同為兒少把關。近年由警局查獲商家供售酒類給未成年兒少，轉介給社會處進行行政裁罰之案件數量有增加趨勢，111年查獲6件、112年查獲9件，113年至5月底已查獲4件，縣府再次呼籲不管是便利商店、雜貨舖等商店從業人員，於進行交易前，也務必確認購買者年齡，避免誤觸法網。

臺東縣社會處指出，依據兒童及少年福利與權益保障法第43條規定，兒童及少年不得吸菸、飲酒、嚼檳榔，且任何人均不得販賣、交付或供應菸、酒、檳榔等物品予兒童及少年。如經查獲供售酒、檳榔情事屬實，將依同法第91條第2項規定，處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰；另外，如父母、監護人或其他實際照顧者，應禁止而未禁止兒童及少年接觸菸酒檳榔等物，情節嚴重者，亦得處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

同時，依據菸害防治法第17條規定，任何人不得供應菸品予未滿20歲之人，亦不得以強迫、引誘或其他方式使未滿20歲之人吸菸。如有難以辨識消費者之年齡情事時，業者應要求其出示足資證明年齡之文件，消費者拒絕時，應不予販售。若查獲違反事項屬實，臺東縣衛生局將依同法第37條規定處新臺幣1萬元以上25萬元以下罰鍰。