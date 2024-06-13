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6月大小壽星齊聚　為台東創世植物人祈福慶生

▲大小壽星們為創世植物人祈福慶生。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲大小壽星們為創世植物人祈福慶生。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

創世基金會台東院為了讓植物人有更多的感官刺激與反應，5日特地帶4位6月生日的院民，並邀請同為6月壽星的社區里民及小朋友隨行，一起手作蛋糕。現場還請來小丑爸爸，摺生日造型的氣球送給與會來賓，並齊為植物人祝福慶生。

活動當天出席的台東院民辰辰，今年31歲，她於2017年車禍傷及頭部呈植物人狀態，並在2019年入住創世台東院，至今已五年。辰辰的媽媽平日打零工維持家計，家中還有一位身障的次子要照顧，能到安養院探視辰辰的時間並不多。每次到院，看到辰辰一點一滴的進步，從起初的毫無反應到現在已經可以觸控平板螢幕，媽媽對護理師及職能治療師深表感激。

創世台東院院長王玉鳳表示：「創世為落實在地安養，從1986年成立以來，陸續在全台成立了17所植物人安養院。台東院10年前靠著全台灣民眾及企業的捐助，成功興建，目前台東院安養52位植物人，幫助這些清寒家庭脫離困境。」

目前花蓮地區尚有1,061位植物人及重度失能者，為了紓解這些家庭的需求，創世今年開始籌建花蓮分院，預計服務90床。期盼社會大眾支持築夢磚6000元、築夢瓦600元或隨喜捐助，幫助當地弱勢植物人家庭翻轉逆境。」愛心專線：089-220848。郵政劃撥：50173235，戶名︰創世基金會，備註︰花蓮建院。捐款連結：https://reurl.cc/yLWWvq

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