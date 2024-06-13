打造台東更佳發展環境　「慢經濟學院」持續發力

▲「慢經濟學院」持續發力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為培養縣政推動人才並提升政策參與及地方治理的能力，臺東縣內各領域的青年夥伴13日齊聚一堂，參加由縣政府國際發展及計畫處主辦「慢經濟學院」研習活動，共同為臺東縣的未來發展貢獻力量。

「慢經濟學院」自去年首度開班即廣受好評，今年繼續舉辦，目的是培訓更多理解慢經濟理念與永續發展的種子學員，致力於為臺東縣打造更好的發展環境。

台東縣長饒慶鈴表示，今年5月由縣府及所屬單位中堅人力組成的「展望未來工作坊」已於5月24日圓滿順利結訓，接著由各界青年組成的「青年領袖培力營」登場，成為臺東培育慢經濟的生力軍。期盼透過「慢經濟學院」培育社會創新人才，展現臺東的美好環境及優質生活，並在產業、建設、科技、藝術、社福、原民等六大施政目標上，打造出獨特的「臺東藍」。

今年是慢經濟學院的第二屆，首班次「展望未來工作坊」，參與學員反饋良好。這次培力營的參訓成員是縣內青年，也是縣政推動的基本力量，希望學員能夠積極參與並汲取養分，未來能為縣政發展提供助力。

縣府國際發展及計畫處指出，「慢經濟學院」的使命在於深化慢經濟的影響，培養更多愛土地、愛文化、愛生命的臺東人。參與培訓的學員是推動慢經濟政策的種子，通過內化理念並掌握社會參與的工具，未來可以利用社會設計與創新的能力，共同為臺東打造更好的發展環境。