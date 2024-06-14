深耕台南美展　2024「台南獎」得主出爐！

▲台南美展深耕在地，今年報名參賽人數依舊亮眼，2024台南美展的報名人數共592人投件，本年度美展六大類首獎與從中挑選三名「台南獎」得主已正式出爐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南美展深耕在地，今年報名參賽人數依舊亮眼，2024台南美展的報名人數共592人投件，彰顯台南在地藝術家蓬勃的創作活力！本年度美展六大類首獎與從中挑選三名「台南獎」得主已正式出爐。

台南獎得主與作品分別為「書法類」－呂佳憲的「陳肇興詩二首(亂後初歸里中、山館夜坐)」、「攝影類」－王宣閔的「穿越時空的精靈」以及「立體造型類」－楊雅晴的「無何有之鄉」。

台南美展藝術創作者們投件作品於4月18、19日進行初審，6月3日展開複審，投件作品，競爭非常激烈。文化局特聘學界教授、專業藝術家及藝評人等各類專家學者擔綱評審委員，評審團歷經多輪反覆票選與交鋒討論後，終於為本屆台南美展評選出六大類徵選項目：西方媒材類、東方媒材類、書法類、攝影類、傳統工藝類及立體造型類中具代表性的傑出作品與台南獎。

本屆台南獎得獎作品「陳肇興詩二首(亂後初歸里中、山館夜坐)」（書法類），得主呂佳憲，以書法獨有的線條藝術，對傳統的書法創作展現新意，墨色及空間布局，實為上乘之作；「穿越時空的精靈」（攝影類），得主王宣閔，以拍攝琥珀昆蟲為題，並裱以壓克力框，於作品中進行一場耐人尋味的哲思對話與輝映；「無何有之鄉」（立體造型類），得主楊雅晴，作品以創新實驗手法挑戰釉料及土之特質，模糊媒材界線，整體表現新世代美感，令人眼睛為之一亮。

另外西方媒材類、東方媒材類與傳統工藝類的首獎，分別由王啓文以作品「憂鬱的女孩」獲得西方媒材類首獎。其作品於寫實中提供精準之細節，氣氛營造極佳，畫面以現代光源營造不同於古典的氛圍感，別開生面；麥詩韻以作品「金魚街」獲得東方媒材類首獎，其作品以創新手法進行膠彩及水墨結合，跳脫傳統框架，作品內容也對自由及束縛有著一定程度之辨證；毛祚欽以作品「牡丹金如意」獲得傳統工藝類首獎，作品以纏花工藝製成，技巧精實出色，作品呈現細膩韻味。

今年六大類徵選項目收件作品總數共592件，西方媒材類占213件、東方媒材類73件、書法類53件、攝影類102件、傳統工藝類62件及立體造型類89件。經審查後總計錄取147件，約佔總件數之24.83%。綜觀今年所有得獎作品，既有當代藝術創作方式，緊扣著議題並對文化系統及歷史連結進行探究，也能看見觀視自身個體的內在生命經驗與作品之間的相互關係。不論是反映時代、寫照土地和表現自我的企圖，或是與天地的共鳴，歷史的對話、生活歷練的軌跡皆可窺一二，彰顯屬於台南既獨立又融合之文化精神。

「2024台南美展」得獎作品將於9月20日至10月20日，在台南文化中心各藝廊展出。頒獎典禮也將於9月28日（六）下午2時30分，在「台糖長榮酒店」三樓嘉賓廳舉行，屆時歡迎獲獎者踴躍參加。相關入選及獲獎名單，請至台南文化中心網站官網、台南美展官網或來電查詢(查詢電話：06-2692864轉300-307)。