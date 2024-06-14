台南火化場私吞「先人金牙」變賣　專家曝惡果：往生者會糾纏追討

▲議員林燕祝關切台南先人火化後，融不掉的稀有合金被殯葬所變賣或當垃圾焚燒事件。（圖／記者林東良翻攝）

記者唐詠絮／台南報導

台南市殯葬所火化場傳出大賺死人錢！市議員林燕祝質詢時踢爆，先人火化後有無法融化的不銹鋼或稀有元素合金例如金牙、人工關節等，竟遭變賣，半年就能回收約2900多公斤，一年大撈500萬元，民俗大師廖大乙表示，火化後若有金屬應告知家屬，不僅不可佔為己有，還私吞變賣，這種不法行為，將會被往生者糾纏追討，肯定會有厄運降臨。

林燕祝指她接到民眾陳情，台南新營福園火化場、柳營祿園火化場和南區火化場，先人遺體內私人物件燒不掉，如植牙、人工關節等物件，竟遭火化場管理人員變賣私吞。而此事件緣於新北市爆發黑心殯葬竊取火化金牙弊案，廉政署從2023年底就從北查到南，沒想到竟發現新營和柳營火化場直接將這些無法融化的稀有合金回收變賣。

台南市民政局指出，先人火化後留下有價的金屬，火化場人員應妥善處理、不可自行收集變賣，否則有觸法之虞。市長黃偉哲也表示，應尊重先人，相關火化場的管理應改革。

▲民俗大師廖大乙。（圖／廖大乙提供）

廖大乙對此舉例指出，以前有一個恐怖的傳言，大灣公墓公園化，有名撿骨師，撿到一名先人玉鐲手環，私吞據為己有，拿去送給一名女民代，當晚就夢到一名女子跟她追討，「你怎麼可以戴我的手環」。

廖大乙提醒，往生者撿骨或火化後，不論骨灰或是骸骨，留下例如金牙或是人工關節等等金屬，殯葬業者皆因如實告訴家屬，絕不可擅自佔為己有，一旦遭到往生者追討，極有可能遭到厄運，絕不可為之。