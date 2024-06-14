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社會 社會焦點 保障人權

桃園男家裡變工廠「自製彩虹毒菸」　警抄岀5公斤毒品+原料

▲桃園市許姓男子去年在大園區住處內以不詳方式取得含有α-吡咯烷基苯異己酮管制藥品的菸草，自製成彩虹菸，正欲出售時被警方查獲，現場起出成品、半成品與原料等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

▲桃園市許姓男子去年在大園區住處內以不詳方式取得含有α-吡咯烷基苯異己酮管制藥品的菸草，自製成彩虹菸，正欲出售時被警方查獲，現場起出成品、半成品與原料等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子去年自不詳處取得管制菸草－含α-吡咯烷基苯異己酮成分，在大園區住家內當工廠製造彩虹菸，案經大園警分局、台中市烏日分局、海巡署澎湖查緝隊等單位持桃園地院核發搜索票當場查獲成品、半成品、原料與工具一批等證物；桃檢偵結依違反毒品危害防制條例之製造第三級毒品罪嫌提起公訴。

檢警調查，33歲的許姓男子明知衛福部已於去年4月25日公告，增列α-吡咯烷基苯異己酮為第三級管制藥品，仍在大園區住家當工廠私製第三級毒品彩虹菸等成分管制品，未料整個製作過程早已被監控，去年5月7日晚間近11時許，海巡署偵防分署澎湖查緝隊、大園警分局、台中市烏日分局、台中市刑大等單位組成專案小組，持桃園地院核發搜索票前往查緝，當場查扣5.7公斤彩虹菸成品、半成品與原料，另有過濾管、電子秤、捲菸器、香草精、研磨與烘乾等設備工具一批等證物。

桃檢複訊時，許男坦承犯行，辯稱自不明管道取得含有α-吡咯烷基苯異己酮管制藥品成分菸草後，在住處以電扇吹得半乾，再以捲菸器將菸草填入空菸管內、放入烘乾設備烘乾後製成彩虹菸等事實，檢方偵結依依違反毒品危害防制條例之製造第三級毒品罪嫌提起公訴。

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