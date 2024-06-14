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為女友人討債「上班車陣中擄人還圍毆」　5惡煞下場慘曝！

▲張姓等5名男子去年2月間為幫陳姓女子討債，在桃園區復興路發現被害人後欲強拉上車，但遭激烈反抗，竟公然圍毆成傷，警方據報到場拘捕5人。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲張姓等5名男子去年2月間為幫陳姓女子討債，在桃園區復興路發現被害人後欲強拉上車，但遭激烈反抗，竟公然圍毆成傷，警方據報到場拘捕5人。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

張姓男子等5人去年2月間幫陳姓女子討債，在桃園區復興路發現被害人後，打算將其強拉上車，但遭被害人激烈反抗，張男等人不管當時正是上班尖峰時間，竟公然圍毆被害人，引發路人側目，桃園警方據後當場場拘捕張姓男子等5人，被害人才免遭擄走。桃檢複訊時，張男等5人坦承犯行，檢方偵結依強制未遂、傷害鄧罪嫌，將5人提起公訴。

檢警調查，同為22歲的張姓男子、李姓男子、19歲的黃姓男子、26歲顏姓男子與23歲林姓男子等5人，去年2月間得知陳姓女子與陳姓男子有金錢糾紛，雙方約在桃園市桃園區復興路上見面談判，5人遂同意助陣幫陳女討債。

2月28日上午7時20分，5人陪同陳姓女子到達現場，發現陳姓被害人露面後，立即一擁而上，打算將被害人強拉上車，但被害人激烈反抗未能得逞，張、黃與顏姓男子對被害人拳打腳踢，但被害人卻趁隙欲脫逃，其餘李男等人則在旁助陣，見被害人逃跑時，張男上前再以腳踹倒對方，其餘4人則圍毆被害人成傷，5人對被害人圍毆過程引起路人側目報警處理，桃園警方據報後立即趕到現場，將張姓等5名男子拘捕到案，傷痕累累的陳姓被害人才免於被對方擄走。

桃檢調查時，張姓男子等人均坦承犯行，檢方根據被害人指控、警方提供現場照片與密錄器蒐證影片佐證，足見犯行明確，檢方偵結依強制未遂、傷害等罪嫌將5人起訴。

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