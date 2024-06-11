律師男友涉當詐團內鬼！女檢座竟暗助接案　遭桃檢移送評鑑

▲桃園地檢署吳姓女檢察官其朱姓律師男友涉及洩密給詐騙集團遭北檢偵辦中，桃檢今天說明已依規定函送檢察官評鑑委會員評鑑。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台北地檢署偵辦律師鄭鴻威等涉嫌洩密給詐騙集團，其中桃園地檢署吳姓女檢察官律師男友朱一品亦涉案遭調查中，一度傳出吳檢察官曾幫其出謀劃策，桃園地檢署經分案調查後今（11）日指出，經查吳姓女檢察官並未涉入刑事不法，但察官之言行須受更高道德標準檢視，應由客觀公正之外部人評價，本案仍依法官法相關規定，已函送檢察官評鑑委員會評鑑。

台北地檢署於今年5月偵辦鄭鴻威律師涉嫌參與詐騙集團涉及洩密案遭聲押偵辦中，北檢查出，參與洩密之一的律師朱一品，其吳姓女友在桃園地檢署任職，朱一品加入詐團律師後曾向吳女抱怨，案子被其他律師搶走，吳女則稱：「我只是覺得這個是打進去他們那個詐騙圈子的好機會」，甚至還幫忙注意鄭鴻威派案時間，通知朱趕快去接案。

此外，北檢偵辦期間發現詐團上游幹部，有人在群組中暱稱是「吳檢察官」，消息傳出後，一度被誤認為就是朱一品的吳姓女友檢察官，但經調查是不同的2人，且此暱稱「吳檢察官」的詐團幹部，查出並非是司法人員。

桃園地檢署表示，針對吳姓女檢察官因其朱姓律師男友涉及詐騙集團洩密案遭台北地檢署偵辦，吳姓女檢察官自請調查，本案經約談吳姓女檢察官，經比對相關卷證、就其同意提供之手機進行數位採證調查，已於5月31日調查完畢。

桃檢指出，吳姓檢察官並非該詐欺集團成員，亦與其朱姓律師男友涉及北檢起訴案件中接受律師鄭鴻威案件無關。其與朱姓律師男友通話內容疑涉有不當部分，吳姓女檢察官認為是基於男女朋友間私人訊息，並非檢察官執行職務，或以檢察官身分對外之行為、言語。

桃檢強調，檢察官之言行應受更高道德標準檢視，應由客觀公正之外部人評價，本案仍依法官法相關規定，已於6月4日函送檢察官評鑑委員會評鑑。