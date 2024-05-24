紅燈迴轉拒檢逃竄警匪追逐6km　桃園男身藏彩虹菸這下慘了

▲桃園市蕭姓男子昨天深夜騎車經過桃園區三民路時，見前方巡邏員警立即紅燈迴轉，員警鳴笛示意停車受檢，蕭男拒檢並加速逃逸，連闖多個紅燈逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局埔子派出所員警昨（23）日深夜在桃園區三民路巡邏時，見蕭姓男子未開大燈且紅燈迴轉，立即鳴笛示意停車受檢，未料蕭男拒檢且加速逃逸，一路高速狂飆連闖多個路口紅燈，追逐6公里左右闖入巷道後被支援警力合力圍捕到案，並在身上起出第三級毒品18支彩虹菸，警方偵訊後依毒品罪嫌移送桃檢偵辦，違規部分則制單告發。

▲桃園警分局以優勢警力追逐違規迴轉、闖紅燈蕭姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，昨晚11時許，桃園警分局埔子派出所員警黃冠穎、謝瑋倫巡邏行經桃園區三民路一段，發現37歲蕭姓男子紅燈迴轉且未開大燈違規，立即鳴笛請其停車配合稽查，未料，蕭男見員警鳴笛立即加速逃逸，連續闖紅燈且危險駕駛逃逸。

▲桃園警分局以優勢警力追逐違規迴轉、闖紅燈蕭姓男子到案，在身上起出第三級毒品彩虹菸等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警立即呼叫線上警網支援圍捕，蕭男沿線加速逃逸一路違規闖紅燈、任意變換車道甚至騎上人行道，員警始終保持安全距離尾隨並通報位置，雙方追逐10餘分鐘追逐6公里左右，蕭男最後開進巷道內，支援警網四面包圍終將蕭男攔下壓制到案，員警在其外套口袋發現一包三級毒品彩虹菸，共計18枝，蕭男坦承為其所有，員警帶回偵訊後，依毒品等罪嫌移送桃檢偵辦，交通違規部分則依法制單告發。