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詐團坑退休男「500萬+4金塊」　車手裝傻什麼都不知...這下慘了

▲王姓男子擔任詐團車手，涉嫌詐騙陳姓退休男子逾800萬元現金與黃金，桃園地檢署偵結依詐欺罪嫌起訴，向法院建請求處2年6月有期徒刑。（示意圖／達志影像）

▲王姓男子擔任詐團車手，涉嫌詐騙陳姓退休男子逾800萬元現金與黃金，桃園地檢署偵結依詐欺罪嫌起訴，向法院建請求處2年6月有期徒刑。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓退休男子去年誤入詐騙集團股票投資群組，先匯款500萬元到詐團指定帳戶，事後又交付王姓車手價值310萬餘元4塊金塊，但陳男始終未曾領取獲利始終受騙，總計被詐騙高達847萬餘元，桃園警方接獲報案後循線逮捕王男；桃檢複訊時王否認涉案，檢方偵結依詐欺罪嫌將他起訴，並具體求刑2年6月，王姓男子目前在押中。

檢警調查，26歲的王姓男子設籍高雄，去年12月間被詐團吸收成為領款車手，去年12月6日王男接獲指示，自高雄市北上到桃園市龍潭區，佯裝成投顧公司投顧人員，與陳姓退休男子面交取款，取走包括2塊500公克、2塊250公克黃金金塊，價值高達310萬餘元，王姓車手僅留給下偽造投資公司收據給陳姓男子，陳男欲領取投資獲利卻始終沒有下文始知受騙，因而向龍潭警方報案，龍潭警方獲報後循線查獲王姓車手到案，並續查詐團其他成員。

桃檢複訊時，王男否認涉案，也說未曾從詐團獲取報酬與工作費用，僅坦承將面交款項交由控盤手，其餘均不知情，檢方認為其態度惡劣，且迄今未賠償陳姓被害人或和解，檢方偵結依詐欺罪嫌起訴，並向法院具體求刑2年6月有期徒刑，王姓男子目前在桃園看守所羈押中。

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