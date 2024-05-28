超唬爛！水泥工斜槓製彩虹毒菸賺外快　3千支「全是自己要抽」

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局日前逮捕1名持有大麻的男子，男子事後供出上游賣家，警方循線掌握賣家身分埋伏逮人，賣家落網後配合警方前往藏毒地點搜索，警方一進門就看到彩虹菸以及其他分裝工具，賣家也坦承從事毒品分裝、販賣，但是僅一人承包全場作業，讓警方高度懷疑他的說法，將持續追查幕後金主。

警方調查，4月份查獲1名黎姓男子涉嫌非法持有大麻，向上溯源後發現是向28歲的陳姓藥頭購買，警方根據情資掌握陳姓犯嫌平常躲在桃園市觀音區一處民宅販售毒品，所以在21日下午4時許前往現場埋伏逮人，直到陳姓藥頭下樓準備出門倒垃圾之際，一舉上前將人控制在地。

▲水泥工缺錢走上販毒之路，分裝工廠查扣3060支彩虹菸一人扛下。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方將陳姓藥頭控制後，也隨即帶著陳前往藏放毒品的地點搜索，並且發現現場宛如一家彩虹香菸分裝工廠，裡面除了有3060支彩虹香菸，另外還有摻有3級毒品的煙草2包，除此之外還有空煙管、35個殘渣袋、分裝盤5個、捲菸器3台等分裝工具，現場一併將全數證物查扣。

陳姓藥頭向警方表示，原本在工地擔任水泥工，但是因為缺錢花用，所以自己組成一個彩虹菸分裝工廠，並坦承所有彩虹菸是要自己施用，企圖躲避販賣毒品責任以及掩蓋幕後藏鏡人，所以警方訊後依照毒品罪嫌將人送辦，另外將持續追查幕後藏鏡人身分。

▲水泥工缺錢販毒之路被查扣3060支彩虹菸，現場還有大批分裝工具。(圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，查扣的3060支彩虹菸摻有三級毒品菸草，目前黑市市價1支約落在7百元左右，初步估計這批貨就要214萬元左右，中山分局呼籲，為貫徹掃蕩毒品決心，將持續加強查緝各類毒品，並向上溯源向下刨根積極偵辦，全力打擊販毒集團不法犯行，以淨化社會治安，提供民眾安心生活環境。