懷疑車手私吞10萬「逼喝尿吃屎還拍裸照」　詐團4煞下場曝

▲桃園市蔡姓、呂姓等4名詐團成員不滿同夥車手私吞10萬元，於今年1月間拘禁該車手並予以凌虐，逼迫喝尿、吃屎、脫光衣服強拍裸照等惡行。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名詐騙集團車手被懷疑私吞10萬元贓款，今年1月間竟慘遭同夥蔡姓、張姓等4名成員逼迫在寒流中脫光衣物潑冷水等方式凌虐，還逼喝尿吃屎，並強拍其裸照給女友觀看。桃檢檢察官調查後，依攜帶凶器並三人以上共同剝奪他人行動自由、傷害、妨害性隱私及散播性影像等罪嫌將4人起訴，其中蔡男、張男2人目前在押中。

檢警調查，21歲蔡姓男子、22歲呂姓、張姓男子與21歲王姓男子4人均同屬詐團成員，被害男子則是同一詐騙集團下線車手，今年1月間被害車手在新北市鶯歌區收受78萬元詐騙贓款後，被懷疑私吞10萬元，蔡男獲悉後夥同呂姓等男子於1月27日以面試及交付詐騙工具為由，將被害男子誘騙至桃市八德區某民宅。

蔡男等人將被害男子帶至民宅後，逼問其餘贓款下落，因當時正值寒流過境，蔡男等人逼迫被害人脫光衣物，再朝其潑灑冷水，命其尿尿在容器內再逼迫喝尿吃屎，過程中除以球棒毆打外，還以手機拍攝期裸露影片與照片，傳送給被害人女友。

翌日清晨，被害人趁機向友人求助報警，蔡男等人發現後將被害人載離拘禁處，被害人則趁機跳車報警，但全身仍包括有雙手手指多處骨折等傷勢，警方送醫急救並循線拘捕蔡男等4人到案，並起出鐵棍、拳擊手套、球棒等被害男子衣物等證物。

桃檢複訊時，蔡男等4人坦承犯行，警方則提供現場蒐證監視畫面與照片等佐證，桃園地檢署偵結依攜帶凶器並三人以上共同剝奪他人行動自由、傷害、妨害性隱私及散播性影像等罪嫌將4人起訴將4人起訴，其中蔡姓男子、張姓男子目前在押中。