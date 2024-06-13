　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

懷疑車手私吞10萬「逼喝尿吃屎還拍裸照」　詐團4煞下場曝

▲桃園市蔡姓、呂姓等4名詐團成員不滿同夥車手私吞10萬元，於今年1月間拘禁該車手並予以凌虐，逼迫喝尿、吃屎、脫光衣服強拍裸照等惡行。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市蔡姓、呂姓等4名詐團成員不滿同夥車手私吞10萬元，於今年1月間拘禁該車手並予以凌虐，逼迫喝尿、吃屎、脫光衣服強拍裸照等惡行。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名詐騙集團車手被懷疑私吞10萬元贓款，今年1月間竟慘遭同夥蔡姓、張姓等4名成員逼迫在寒流中脫光衣物潑冷水等方式凌虐，還逼喝尿吃屎，並強拍其裸照給女友觀看。桃檢檢察官調查後，依攜帶凶器並三人以上共同剝奪他人行動自由、傷害、妨害性隱私及散播性影像等罪嫌將4人起訴，其中蔡男、張男2人目前在押中。

檢警調查，21歲蔡姓男子、22歲呂姓、張姓男子與21歲王姓男子4人均同屬詐團成員，被害男子則是同一詐騙集團下線車手，今年1月間被害車手在新北市鶯歌區收受78萬元詐騙贓款後，被懷疑私吞10萬元，蔡男獲悉後夥同呂姓等男子於1月27日以面試及交付詐騙工具為由，將被害男子誘騙至桃市八德區某民宅。

蔡男等人將被害男子帶至民宅後，逼問其餘贓款下落，因當時正值寒流過境，蔡男等人逼迫被害人脫光衣物，再朝其潑灑冷水，命其尿尿在容器內再逼迫喝尿吃屎，過程中除以球棒毆打外，還以手機拍攝期裸露影片與照片，傳送給被害人女友。

翌日清晨，被害人趁機向友人求助報警，蔡男等人發現後將被害人載離拘禁處，被害人則趁機跳車報警，但全身仍包括有雙手手指多處骨折等傷勢，警方送醫急救並循線拘捕蔡男等4人到案，並起出鐵棍、拳擊手套、球棒等被害男子衣物等證物。

桃檢複訊時，蔡男等4人坦承犯行，警方則提供現場蒐證監視畫面與照片等佐證，桃園地檢署偵結依攜帶凶器並三人以上共同剝奪他人行動自由、傷害、妨害性隱私及散播性影像等罪嫌將4人起訴將4人起訴，其中蔡姓男子、張姓男子目前在押中。

 【更多新聞】

機捷飲水機水質爆無照檢驗　環保局檢測後全數符合法規標準

桃園遊藝場暗藏賭博機台　警持搜索票查獲逾百萬賭資、95機台等證物

退休武警13萬拜師學當賊　機上偷錢+信用卡超慘...回不了國還判刑

 

 

ET快訊
快訊／國道2人躺地！　平口高衩辣妹急揮手示警
逼喝尿吃屎+拍裸照　4惡煞下場曝
快訊／全聯、家樂福宣布雞蛋降價
玉旨武玄壇慘了！遭起底「黑廟」　涉違建+逃漏稅
獨／Faye贏了！　阿沁告她二審確定遭駁回
快訊／內湖男遭砍多刀送醫　27歲男遭逮
獨／28歲警墜鳶山公園　尋獲已死亡
F級寫真女星「不倫籃球國手」　日網洗版轟爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫妻溪頭健行「老公上廁所失蹤」　失蹤2天步道邊坡尋獲已死亡

不爽接哨同袍遲到！陸戰隊66旅下士卸槍彈回寢室睡覺　下場曝光

土城3死惡火「爸朝鋰電池潑水致爆炸」？家屬怒斥：我們不是白癡

懷疑車手私吞10萬「逼喝尿吃屎還拍裸照」　詐團4煞下場曝

快訊／國2翻車釀2傷！傷者躺內車道…平口高衩辣妹急揮手示警

心碎搜救畫面曝！三峽28歲警休假登山　慘墜鳶山公園5m深山凹亡

玉旨武玄壇合婚媽祖慘了！遭起底是「黑廟」　還涉違建+逃漏稅

最慢路隊長！他「時速48公里」開雪隧挨罰　網友齊喊：超療癒

北市內湖1男遭砍殺多刀送醫　友人幹的！現場有毒品吸食器

獨／休假外出登山！三峽28歲警墜鳶山公園5m深山凹　尋獲已死亡

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

陸網紅再度來台灣旅遊！　入境超自信卻在北車迷路XD

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

胡歌睽違6年來台：好想你們！　「輪椅粉絲要合照」超暖回應

夫妻溪頭健行「老公上廁所失蹤」　失蹤2天步道邊坡尋獲已死亡

不爽接哨同袍遲到！陸戰隊66旅下士卸槍彈回寢室睡覺　下場曝光

土城3死惡火「爸朝鋰電池潑水致爆炸」？家屬怒斥：我們不是白癡

懷疑車手私吞10萬「逼喝尿吃屎還拍裸照」　詐團4煞下場曝

快訊／國2翻車釀2傷！傷者躺內車道…平口高衩辣妹急揮手示警

心碎搜救畫面曝！三峽28歲警休假登山　慘墜鳶山公園5m深山凹亡

玉旨武玄壇合婚媽祖慘了！遭起底是「黑廟」　還涉違建+逃漏稅

最慢路隊長！他「時速48公里」開雪隧挨罰　網友齊喊：超療癒

北市內湖1男遭砍殺多刀送醫　友人幹的！現場有毒品吸食器

獨／休假外出登山！三峽28歲警墜鳶山公園5m深山凹　尋獲已死亡

什麼行李箱不會被「摔」？美地勤人員分享經驗：都市傳說並非絕對

大潤發爆大陸「1年連關20間」！巨虧72億　狂砍2萬員工慘況曝

夫妻溪頭健行「老公上廁所失蹤」　失蹤2天步道邊坡尋獲已死亡

住房補助千元花蓮訂房卻還在谷底　李孟諺：滾動檢討措施

國防部前官員曝「中共攻台最可能3手段」　不用三棲登陸實質佔領

台積電漲13元收919　台股大漲263點來到22312點

不爽接哨同袍遲到！陸戰隊66旅下士卸槍彈回寢室睡覺　下場曝光

威廉爆ENERGY牛奶背後辛酸　偷吃藥還要做給這個人看引熱淚

台南首家！茶六燒肉安平永華店6／18試營運　線上訂位已全滿

土城3死惡火「爸朝鋰電池潑水致爆炸」？家屬怒斥：我們不是白癡

社會熱門新聞

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

即／困火場將近8小時！土城惡火第3具遺體移出

土城惡火奪3命！里長曝「爸爸情緒失控」：還有一具遺體在7F

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

女友哽咽曝與男友：火災當下還在通話…與姊相擁痛哭

疑鋰電池起火釀禍！土城民宅惡火奪3命

女爭遺產被騙54萬　原來858萬早入帳

即／抗議殺妻兒奪3命判免死　男割腹血濺台中高分院

10歲女童遭「單親狼父」性侵664次：拒絕他就不理我

一夜之間痛失老婆兒子！土城爸趕醫院看至親最後一面

北捷OL被逼讓座崩潰撞破頭！假正義伯被警打臉畫面曝

快訊／土城惡火增2死　母子、女兒男友喪命

寫聯絡簿罵女老師「你是在78什麼」！家長判賠3萬元

更多熱門

相關新聞

女檢察官疑幫詐團律師男友　法務部要查了

女檢察官疑幫詐團律師男友　法務部要查了

桃園地檢署的吳姓女檢察官，鼓勵男友加入詐騙集團的律師團。法務部12日晚間回應，已在第一時間責成台灣高檢署依法調查、絕不寬貸。

金門員警疑涉詐挨告！縣警局主動偵辦中

金門員警疑涉詐挨告！縣警局主動偵辦中

弘仁會勢力跨濁水溪吸金2億　女會計被騙2800萬

弘仁會勢力跨濁水溪吸金2億　女會計被騙2800萬

高雄車手1個半月狂提領257次！得手500萬

高雄車手1個半月狂提領257次！得手500萬

高雄粗工兼差淪詐團車手　提供帳戶下場慘

高雄粗工兼差淪詐團車手　提供帳戶下場慘

關鍵字：

詐騙集團私吞10萬贓款逼喝尿吃屎強拍裸照4惡煞

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

即／困火場將近8小時！土城惡火第3具遺體移出

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面