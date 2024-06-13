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拉麵名店員工「戴手套收錢、上廁所」！日女崩潰：保護自己的手？

▲▼手套,橡膠手套。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

▲餐廳員工大多會戴著手套備餐。（示意圖／翻攝免費圖庫unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

為避免衛生疑慮，很多餐廳的老闆、店員都會戴著手套備餐，不過近日一名日本女子到某知名拉麵店用餐時，卻發現店員手上戴著的淺藍色手套不管是在撿東西、結帳甚至是上廁所時，都沒有拿下來更換，讓她不禁質疑，戴手套的用意「難道只是為了保護店員的手？」

根據日媒《日刊SPA！》報導，40多歲的近村野乃花（化名）近日與朋友約下午3點左右到一間拉麵名店用餐，由於非繁忙時段，店內僅有她們和另一名老翁，以及一名服務顧客的店員。為此，她也注意到該店員在端上拉麵時，手上仍戴著一副淺藍色手套，即使是在上完廁所後也未更換。

報導指出，野乃花還觀察到，該店員在送餐過程中，並未利用托盤，而是直接用戴著手套的手捧著麵碗，而在她湯匙意外掉落地面後，對方撿起湯匙並換了一支新的給她，但卻還是用同一副手套，一直到她們要結帳離開時，店員收錢的手上都還是同一副手套，讓她確信對方從頭到尾都沒更換手套。

對此，野乃花質疑，戴手套本是為了確保衛生，但如果店員的手套並不乾淨，那麼這種行為已經本末倒置，失去了戴手套的原意，「難道只是為了保護店員的手？」

事實上，過去也有網友討論過相關話題，認為「不脫手套」做任何事已經不罕見。其中也有人曾提到，有些店家抓食材、拿碗、掃地、拿抹布、找錢都戴著手套，根本沒有比較衛生，「沒有戴手套的老闆，洗手頻率反而超高」。

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