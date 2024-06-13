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他驚見「7-11大改變」不習慣！全場朝聖：好像日本小7

▲▼ 。（圖／翻攝高雄點、路上觀察學院）

▲網友發現小7招牌換新了！（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

不少人每天都會去超商一趟，一名網友驚訝直呼，發現店外招牌變了，卻又說不出改了哪裡？對此，粉專《高雄點 Kaohsiungtien》貼出新舊照片，原來超厚的綠色邊框消失了，引發6千多名網友朝聖，「好像有日本的小七的味道」、「我覺得新招牌看起來很清新，很乾淨利落，很好看啊！」

一名網友在臉書《路上觀察學院》表示，某天抬頭看小7招牌時，似乎有點不一樣，卻又說不出少了什麼。

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粉專《高雄點 Kaohsiungtien》則PO出兩張新舊圖來對照，原來舊版有超厚綠色包邊，新版的7-ELEVEN邊框乾淨俐落，就連小編都笑虧「7-11開始換招牌了，好不習慣喔！」

▲▼ 。（圖／翻攝高雄點、路上觀察學院）

▲▼ 。（圖／翻攝高雄點、路上觀察學院）

▲新舊版招牌對比。（圖／翻攝高雄點）

底下引來6千多名網友朝聖，「個人喜歡舊的設計（醒目好辨識）」、「像當年換制服也是，一開始覺得哪裡怪怪的」、「舊的比較有設計感」、「我覺得新招牌看起來很清新，很乾淨利落，很好看啊」、「吐司邊不見了」、「新的比較清新」、「好像有日本的小七的味道」、「以前還有紅色7-11」、「少了外框，有走極簡風的感覺」、「白色的感覺比較輕爽，有科技感耶」。

也有人好奇拋問，「原本的就很好看了，為什麼要換啊？」「台南7-11有沒有要換？」粉專小編則幫解釋，是全球政策，全台都會陸續換新招牌。

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