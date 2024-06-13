韓媒爆：北韓、日本5月在蒙古「祕密接觸」　日政府拒回應

▲ 林芳正拒絕回應是否在蒙古與北韓接觸。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓媒體披露，北韓表面上拒絕與日本的一切往來，近期卻派出領導人金正恩直屬情報單位，和日方官員在蒙古秘密接觸，似乎是為尋求經濟及外交突破口。日本政府13日對此拒絕回應。

韓媒《中央日報》13日援引多名消息人士說法報導，北韓及日本人員5月中旬在蒙古首都烏蘭巴托附近會面，北韓方派出人民軍總參謀部偵察總局及外匯人員，日本代表團則包括名門出身的政治人物。另一名消息人士還透露，雙方定於6月初在內蒙古再次會晤，但目前不清楚是否照計畫進行。

討論東北亞安全問題的國際會議「烏蘭巴托對話」本月6日至7日舉行，此前有說法稱北韓及日本人員會藉機會面，然而北韓未派代表團出席會議。

報導指出，北韓與日本的接觸之所以備受關注，是因金正恩胞妹金與正3月底才稱日本首相岸田文雄提議舉行領袖會談，看似有意答應，隔天態度卻大轉彎，指責日本「沒有勇氣改變歷史」，表態將拒絕與日方的一切接觸，距今僅經過不到3個月。

有分析認為，當時北韓要求，舉行領袖會談的條件是不提及無核化及北韓綁架日本人問題，但日方堅持，解決綁架問題是優先要務，北韓才會突然改變態度，近期卻在第三國與日方會晤，間接證明北韓正摸索各種方法，以突破國內外困境。

根據日媒NHK，日本政府發言人、內閣官方長官林芳正上午在記者會上表示，已得知相關報導，但針對是否與北韓政府關係人士接觸，他「因事件性質暫時不回答」，不過如同岸田先前多次表態，為解決與北韓間懸而未決的問題，日本推動協商及領袖會談的意願並無改變。