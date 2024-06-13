快訊／LINE Pay宣布「退出日本市場」！2025結束服務　震撼原因曝

▲LINE Pay將於2025年結束日本業務。（圖／LINE Pay提供）

記者王佩翊／編譯

LINE雅虎與LINE Pay宣布，將結束日本國內的LINE Pay服務，所有營運將在2025年4月30日終止。而台灣與泰國的LINE Pay服務則將繼續，不受影響。

根據日媒報導，日本LINE Pay宣布，日本國內的LINE Pay支付功能將於2025年4月下旬停止營運，在此之前，用戶可以使用剩下的餘額進行交易，或是透過銀行轉帳或提款服務將餘額取出。

LINE未來也計劃提供餘額轉移服務，讓有需要的用戶將LINE Pay中的餘額無痛轉移到另一個行動支付PayPay。

受到日本國內業務停止影響，LINE Pay的日本新戶註冊只開放到2024年11月下旬。而LINE Pay的條碼支付、PayPay加盟店的LINE Pay支付功能、網路交易以及訂閱服務扣款可以使用至2025年4月下旬。

Visa LINE Pay預付卡（LINEプリペ(Visa)）的餘額加值服務則會在2025年3月下旬結束，餘額轉帳功能會在2024年9月上旬停止。

由於台灣與泰國的LINE Pay支付服務將會持續進行，因此日本LINE Pay用戶直到2025年4月為止，仍可以在提供LINE Pay支付方式的台灣或泰國商店使用日本LINE Pay購物。

LINE Pay的單獨APP則會在2024年11月下旬停止使用。此外，隨著LINE Pay服務的結束，提款功能也將於2025年4月停止。其他針對地方政府的服務將逐步停止。Visa LINE Pay信用卡（LINEクレカ）/Visa LINE Pay信用卡(P+)也會在2025年4月下旬停止使用。

LINE Pay自2014年12月在日本推出，作為一款可以從LINE APP中直接使用的支付和轉帳服務，受到廣大用戶的歡迎。然而，隨著LINE與Yahoo! Japan的合併，以及軟銀集團內部擁有的另一支付服務「PayPay」問世，導致服務內容重疊，最終決定將日本國內的支付和轉帳服務統一到PayPay上，並結束LINE Pay的營運。

未來，LINE Pay的餘額及LINE Pay Light的餘額將開放轉移至PayPay，相關手續的詳細說明預計2025年2月底前會另行公告。