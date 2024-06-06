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AI浪潮吹進校園！葳格畢業典禮首創機器人協助頒獎

▲AI機器人主持遞獎，葳格中學畢業典禮創舉超吸睛。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中葳格中學首創畢業典禮由AI機器人主持遞獎，讓家長驚喜不已。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

輝達（NVDIA）創辦人黃仁勳近日在台灣引起轟動，也掀起AI浪潮進入校園。台中葳格國際學校中學部今（6）日舉行高中部畢業典禮。典禮大玩AI人工智慧，首創AI機器人登場協助頒獎，特別的是，畢業班級進場時，舞台上的螢幕播放學生透過生成式AI，繪製出心目中班上導師形象，有彷如武則天的霸氣型，也有十項全能的女超人，透過AI展現多元學習成果。

▲AI機器人主持遞獎，葳格中學畢業典禮創舉超吸睛。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲葳格中學今天舉行高中部畢業典禮，氣氛熱鬧。（圖／記者游瓊華翻攝）

副創辦人何永全表示，葳格首創全台，挑戰讓AI機器人登場與真人互動、主持及遞獎，為活動增添一大亮點，也提到，這場畢業典禮以「RETRIEVING拾起」為主題，勉勵畢業生在科技高速發展的時代，要拾起對未來的信心，勇敢面對挑戰。

執行董事吳菀庭指出，葳格是全台最先將AI導入教學的學校，也是全台第一所Apple傑出學校，今天的活動是葳格教育與時俱進的最佳印證。

除了為每位畢業生頒發畢業證書的環節，校方還比照歐美文化，為獲獎畢業生訂製五顏六色的「Graduation Stole畢業領巾」，象徵學生們在校期間的成長與榮耀，也是來自母校的祝福。

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