4年來層級最高！蔣萬安今見鍾曉敏　「2因素」決定龔正來不來

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4年來層級最高！蔣萬安今見上海台辦主任鍾曉敏　2因素決定龔正來不來

記者閔文昱／綜合報導 

中國大陸影星胡歌12日再度訪台，與他同機抵達的還有上海市台辦主任鍾曉敏和副主任陽禮華，令外界猜測是否為「雙城論壇」進行前置作業，甚至是為了上海市長龔正出席雙城論壇鋪路。對此，蔣萬安市長也公開13日行程，證實將在上午9點於市府與上海市訪團及鍾曉敏進行會面。

台北市長蔣萬安已公開與鍾曉敏的會面行程，將在上午9點於市府與鍾曉敏進行會面。蔣萬安曾多次重申，「雙城論壇」是目前兩岸官方僅存、唯一的交流溝通機制，希望能夠持續維持，特別是在兩岸越緊張的時候，越需要溝通交流。

▲▼蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

鍾曉敏此行預計在台北市停留3天，將與台北市府展開討論，並預計為7月下旬或8月下旬舉辦的雙城論壇進行實地勘察。值得注意的是，這也是自2020年疫情以來，首度有上海台辦的主任級別人士來台，顯示訪台層級比過去提升。國民黨議員秦慧珠就證實，鍾曉敏此行的確是先遣部隊的功能。

鍾曉敏在任上海台辦主任已有3年，但過去數年因疫情及兩岸關係緊張，她都無機會到台灣訪問，如今她已轉任上海文旅局長，並兼辦上海台辦主任，此次帶團訪台「層級提升」象徵了陸方對台灣釋出善意，但是否等同於上海市長龔正會親自出席屆時的雙城論壇，還有待上海台辦與台北市政府進一步討論，以及520後將兩岸關係急速冰凍的總統賴清德政府對陸態度。

▲▼ 大陸演員胡歌、上海市台辦主任鍾曉敏（粉衣）、上海市台辦副主任陽禮華（黑衣） 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲大陸演員胡歌、上海市台辦主任鍾曉敏（粉衣）、上海市台辦副主任陽禮華（黑衣）同班機抵台。（圖／記者劉亮亨攝）

事實上，台北、上海「雙城論壇」過去多在7月、8月舉行，是兩岸官方僅存、唯一的交流溝通機制。儘管兩岸氛圍越來越緊張，但台北上海雙城論壇仍持續保持善意交流且從未中斷，也成為了與對岸唯一的官方溝通管道，地位十足重要。

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