「微光馬祖」開跑暑假周周有音樂會　解謎闖關抽機票

▲「2024微光馬祖系列活動」即將開跑，7、8月期間每周都有音樂活動演出。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署馬祖國家風景區管理處今(13日)宣告「2024微光馬祖系列活動」即將開跑，7月至8月期間每周有音樂活動演出，並舉辦實境解謎闖關，參加有機會抽到台灣-馬祖來回機票、iPhone等獎品，10月推出鐳戰生存遊戲，感受戰地風情。

觀光署今上午舉辦微光馬祖系列活動宣傳記者會，在場與會人士手舉特調夜光酒，象徵開啟馬祖探索之旅。觀光署表示，推廣馬祖多元豐富的旅遊魅力，串聯起馬祖四鄉五島，結合戰地風光、閩東風俗、宗教文化、生態景觀等觀光活動進行規劃。

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馬管處指出，4、5月舉辦的媽祖在馬祖祭祀大典開跑，受到好評學生島嶼嘉年華， 7月至8月每周在馬祖四鄉五島演出，每周六以北竿為主、周日以南竿為主，周一到周五則不限定，不論是馬祖的碉堡、燈塔、餐廳、酒吧，甚至機場或碼頭等地點都有機會聆聽到。

▲「微光馬祖」音樂會今年以微醺為主題。（圖／觀光署提供）

「微光馬祖」音樂會今年以微醺為主題，7月19日在南竿遊客中心旁景觀露台，由藥理詩詩以爵士二重奏開唱；9月6日於北竿馬鼻灣濱海公園，有小提琴家康妮媚、人聲樂團Just Vocal Band及無双樂團演出，周邊有微光市集、星空導覽，以及免費的微醺特調、老酒咖啡、老酒鬆餅等飲品。

馬管處表示，以線上結合線下活動串連馬祖四鄉五島，依各島特色設計解謎關卡，7月至9月到馬祖各島嶼的遊客，帶著手機解謎成功，就有機會獲得限定限量的時尚木質開瓶器，還可參與台灣-馬祖來回機票及iPhone抽獎。

馬管處表示，10月5日、6日則有結合娛樂和軍事體驗的「鐳戰生存遊戲」，為參與者打造的獨特運動，如同身歷其境地投入刺激的槍戰場景中， 7月到10月有一連串豐富精彩的系列活動。相關資訊可至活動官網查詢。