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台北-台東機票售價直逼飛澳門　立委黃建賓呼籲交通要平權

▲臺東飛台北機票售價直逼台北飛澳門。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲臺東飛台北機票售價直逼台北飛澳門。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國民黨台東區域立委黃建賓11日質詢新任行政院長卓榮泰所率內閣，先後針對臺東縣內農業的冷鏈升級，以及北東鐵路票價及航空票價及離島機場設施等問題質詢。其中臺東到臺北機票售價更直逼臺北飛澳門，呼籲台東交通要平權。

黃建賓表示，至2月就任以來，看到政府給台東人的交通平權是，每逢豪雨、天災就中斷的鐵公路，0403 花蓮地震，台東人更是被迫環島幾近一圈，站超過5小時搖晃返鄉。更指出辦公室接獲陳情，在同月22日，因豪雨造成仁和與崇德間鐵路中斷，台鐵決定原車返回台北後，竟花了30分鐘才將讓第一線人員與民眾得知消息，造成民眾慌亂與無所適從。

更不用提端午連假中斷的鐵路及南橫公路坍方，地震災害尚未復原，甚至之前台鐵竟研議北東幹線漲票價，黃建賓疾呼，這就是中央執政黨對台東民眾的交通平權，要求花東雙軌化、更多安全設施完善之前，全面凍漲北東票價並求改善新型 EMU3000 列車的座椅舒適度。卓榮泰院長也承諾，除要求台鐵提升服務品質，也會重新檢視台鐵票價系統。

另外，黃建賓更進一步指出台東航空現況的窘境，不僅票價高昂，離島航班取消率更是居高不下。當北東航線來回幾近5千元時，台北澳門航線只要6千元還包飛機餐，反觀離島有住民保留位外，還享有6折票價優惠，要求中央研議台東的機票補助，部長回應，會再研議如何改善。　

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