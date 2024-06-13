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陸客赴馬祖踩線團喊卡！延期沒訊息　李孟諺：希望有轉機　

▲▼交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中國大陸福州市旅遊協會原定組團6月10日赴馬祖踩線喊卡，雖宣稱因端午連假活動延期，但改何時來台，迄今無消無息。交通部長李孟諺坦言，目前還沒有訊息，希望能有轉機；對方若確定來台日期，除非常歡迎外也會給予協助。

交通部長李孟諺受訪時表示，6月10日陸客踩線團因端午節展延，交通部跟陸委會密切觀察，對方若確定來台日期，非常歡迎，行政上也會給予協助。

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至於踩線團何時來台，李孟諺表示，目前沒有訊息，希望能夠有轉機，會請包括陸委會和觀光小兩會為跟對方接洽，表達歡迎，行政上會給予協助；對方是否會釋出善意還要再觀察，也期待兩邊互訪可以更加頻繁。

針對我方禁團令跨部會協商進度，李孟諺表示，目前6月1日針對之前已經規劃成團的團體可以繼續出團赴大陸，出團認定上具有彈性，讓業者有比較多商機，出團狀況交通部觀光署也都有掌握，後續會持續觀察，期待對岸有相關回應開放，陸客可以來台，未來將觀察我方整體出團情況，還有對岸相關回應，後續再決定相關作法。

李孟諺在立法院交通委員會備詢時也指出，我方開放的程度比對岸多，我方已有自由行過去對岸旅遊，6月1日後有成團的、規劃組團的，也容許繼續出團，認定上比較有彈性，對岸則是連自由行都沒有開放過來台灣，雙方來客數也差很大，我方去年過去對岸有176萬人次，對岸過來才20多萬人次。

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