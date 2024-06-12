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10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」　限時2天

▲台灣虎航昨天下午在桃園機場航勤接駁車傳出前往日本大阪、東京航班送錯旅客烏龍事件。（示意圖／記者蔡玟君攝，非本新聞航班）

▲台灣虎航推出夏日假期促銷活動，機票單程未稅799元起。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡亞樺／台北報導

正值旅遊旺季，台灣虎航推出夏日假期機票優惠促銷活動，飛日本、韓國、越南、澳門及泰國，單程未稅799元起，今（12日）上午10時起開搶。國泰航空與8家旅遊業者推出香港3天2夜自由行，機票由香港國際機場贊助買一送一，全亞洲航空從即日起至6月16日，台北-大阪航線促銷單程含稅1899元起。

依據台灣虎航官網顯示，日本航線部分，台北-新千歳1899元起、台北-秋田2699元起、台北-羽田2099元起、台北・高雄-沖縄1799元起等。韓國航線部分，台北-仁川1999元起、高雄-金浦1999元起、台北-濟州2299元起等。

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▲▼台灣虎航夏日假期機票優惠促銷活動，上午10點開搶。（圖／翻攝台灣虎航臉書）

▲台灣虎航夏日假期機票優惠促銷活動，上午10點開搶。（圖／翻攝台灣虎航臉書）

越南航線部分，台北-峴港2099元起；台北/台中/高雄-澳門799元起；台北-泰國普吉島3299元起，以上票價皆為單程未稅。台灣虎航此次銷售期間是6月12日上午10時至6月13日晚間23時59分，搭乘期間為6月1日至2024年10月26日。

國泰航空則與五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、易飛網、易遊網、東南旅遊、泰元旅行社、雄獅旅遊等8家業者合作，推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品，適用出發日為即日起至10月15日為止，且部分優惠兒童不佔床可免費。

▲▼國泰航空 。（圖／國泰航空提供）

▲國泰航空推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」，機票由香港國際機場贊助買一送一 。（圖／國泰航空提供）

國泰航空表示，該套裝產品可選擇由台北或高雄出發，合作旅遊業者推出機加酒自由行優惠，精選飯店鄰近港島、九龍等熱門景點，也可選擇入住海洋公園旁或2024年新開幕酒店，無論家庭組成為2人、3人、4人都可隨時出發。

全亞洲航空（AirAsia X）將於8月1日復飛「台北－大阪」，官網即日起至6月16日起開賣大阪航線促銷優惠，單程含稅價1899元起，適用出發日為8月1日起至10月26日 ，讓旅客未來玩日本又多一個選擇。

▲▼air aisa亞洲航空（圖／Air Asia提供）

▲全亞洲航空（AirAsia X）將於8月1日復飛「台北－大阪」。（圖／Air Asia提供）

全亞洲航空官網顯示，「台北－大阪」從8月1日起每天提供1個來往航班，時間為去程台灣時間下午3時50分自桃園機場出發，日本時間晚上7時30分抵達大阪關西國際機場；回程為日本時間晚上10時25分大阪關西國際機場出發，台灣時間隔日凌晨0時10分抵達桃園國際機場。

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