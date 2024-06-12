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大陸 大陸焦點 特派現場

玩真的！男子赴內蒙旅遊「抽中一匹馬」　牽出來合照「笑到僵掉」

記者魏有德／綜合報導

寧夏一名男子10日前往內蒙古鄂爾多斯草原景區旅遊時，幸運抽中最大獎「蒙古馬」一匹。男子本以為是景區「開玩笑」，會以等值的禮品贈送，沒想到，工作人員真的牽出一匹白色的純種蒙古馬。男子在合照時，「尷尬又不失禮貌的微笑」也讓他和話題登上社群的熱搜榜，引起網友們熱議。

▲寧夏一名男子在內蒙旅遊時，幸運抽中一匹馬。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲寧夏一名男子在內蒙旅遊時，幸運抽中一匹馬。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

《瀟湘晨報》報導，6月10日，在鄂爾多斯草原旅遊區，一名寧夏的遊客趙先生參與抽獎，抽中了一匹蒙古馬。視頻（影片，下同）中，主持人宣佈中獎者名單，趙先生上台領獎。兩名工作人員牽過來一匹白色的馬，馬上繫著藍色哈達。

▲寧夏一名男子在內蒙旅遊時，幸運抽中一匹馬。（圖／翻攝瀟湘晨報）

鄂爾多斯草原旅遊區的負責人劉先生透露，遊客參加篝火晚會便可以參與抽獎，「是蒙古馬，個子不高，但是耐力強，價值至少2萬元人民幣（約8.9萬元新台幣），景區找了輛車，將馬從內蒙送到了寧夏。」

劉先生提到，活動已經成功舉辦8屆，「如果遊客抽中馬，沒有飼養條件，自願放棄時可選擇折現或選擇景區的其他旅遊產品，趙先生親戚有養殖基地，所以選擇帶走。」

獲得這匹「真馬」的趙先生表示，在草原旅遊中大獎非常開心，內蒙這邊的環境非常好，人也非常熱情，後續還會考慮去內蒙玩，「呼倫貝爾草原、胡楊林、野生動物園，都想再去一趟。」

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