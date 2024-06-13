台南市勞工局攜手職能復健機構　 協助職災勞工重返職場

▲台南市勞工局與勞動部合作辦理「職業災害勞工個案主動服務計畫」，提供醫療、經濟、權益、心理等各方面的協助，致力於推動職災勞工回復工作崗位或重返職場等就業服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局與勞動部合作辦理「職業災害勞工個案主動服務計畫」，設置8位職災專服員，針對台南市內遭逢職業災害事件，導致其家庭功能失調或生活陷入困境的勞工家庭，提供醫療、經濟、權益、心理等各方面的協助，致力於推動職災勞工回復工作崗位或重返職場等就業服務。

此外，並設置一名職災重建行政人員，辦理職業災害勞工重返職場補助，分別為「輔助設施補助」、「僱用職業災害勞工補助」、「職能復健津貼」三項補助，以協助職災勞工儘快且順利復工或重返職場，透過全方位的服務，落實黃偉哲市長「希望家園」之施政理念，幫助職災勞工協助度過生涯困境，重拾信心順利返回職場。

勞工局此次邀請永康奇美職能治療師張又方、柳營奇美復健科技術主任陳豫中、職能治療師邱玟瑄以及安南醫院職能治療師曾琪，分別帶來職災勞工接受職能復健的案例分享，藉此讓民眾瞭解接受職能復健和復工的歷程。職災專服員如何與職能復健機構合作，轉介職災勞工進行職能復健訓練，職能治療師安排功能性衛教、運動、真實或模擬性的工作訓練、職務再設計等工作強化歷程，藉此改善職災勞工的生理、心理及社會功能，以協助勞工早日復工。

勞工局長王鑫基表示，黃偉哲市長非常重視職災、弱勢勞工家庭之多元性照顧，因此台南市勞工局持續維持原有的鼓勵補助方案，按實際參加強化次數核給每人每次交通費100元補助，緩解個案經濟支出。若有職災職能復健相關問題可撥打成大附設醫院職能治療中心06-2353535分機3817，永康奇美醫院職災勞工職能復健機構06-2812811分機55030，柳營奇美醫院職災職能復健專業機構06-6226999分機71096，安南醫院職能復健中心06-3553111分機2145，衛福部台南醫院職災職能復健強化訓練機構06-2200055分機3198。民眾若有職災相關問題，可撥打勞工局諮詢專線：民治市政中心06-6377337；永華市政中心06-2991111分機8535、8538、1036、8431，職災專服員將會竭誠為您服務。