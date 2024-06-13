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社會 社會焦點 保障人權

單親獸父「性侵女兒664次」判12年　她上健教課才知有問題

▲▼台南地院,台南地方法院。（圖／記者林東良攝） 

▲台南地方法院。（圖／記者林東良攝）

記者林東良、鄒鎮宇／台南報導

台南一名男子小黎（化名）與妻子離婚後，獨自撫養一雙兒女，沒想到竟從小女兒小美（化名）讀幼稚園時期就開始伸出狼爪，直到小美在國小學習健康教育時跟老師坦承，才讓案情曝光。對此，台南地院表示，小黎多年來共性侵小美664次，因此依強制性侵幼女罪各判8年，合併執行12年，全案可上訴。

判決書指出，小黎跟妻子離婚後與兒女同住，3人分為大兒子自己睡一床，他與小美共睡一床。沒想到，小黎會趁其他家人不在或沒注意的情況下，以兩天一次的頻率，不顧小美意願性侵得逞。

直到小美上健康教育課時，聽到老師分享過去學生遭親人性侵的案例，才鼓起勇氣將一切坦白，也立刻被老師進行通報學校，校方再通報台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心進行緊急安置。

小美向檢方證稱，爸爸大約兩天一次性侵她，時間大都在晚上，等哥哥睡著或哥哥不在房間時進行。她每次都有掙扎，但都會被爸爸喝斥不要吵。事後，小美也在開庭時證稱，「爸爸對我性侵害，我有拒絕，我跟爸爸說我不想要，爸爸就叫我小聲一點，叫我不要讓別人聽到，不然會不理我、不買東西給我」

小美老師證稱，小美在課後跟她坦承遭到性侵，甚至說最近一次在上周末，「小美陳述這件事情時情緒反應很大，她是哭泣的、表情就是很難過的樣子，眼淚一直掉、語帶哽咽的說明整件事情，她有明確表達說她不想再這樣子了」。此外，小美下體也有陳舊性裂傷，足認有性侵行為。

小黎警訊時認罪表示，她確實有性侵、猥褻女兒，「我認罪，我不應該對我女兒做這些事，我知道錯了」。然而，小黎事後翻供，否認有性侵一事，且從自己的手機拿出小美的私密影片，指控小美下體的傷勢是自己造成。

法官表示，小美證稱影片是爸爸指使拍攝，且小美曾跟心理師、社工說不喜歡父親的行為，但又深知爸爸的養育之恩，因此決定原諒對方，也不願意待在安置處，甚至擔心爸爸入監坐牢。

法官認為，小美對於爸爸的孺慕之情仍溢於言表，也沒有讓小黎身陷囹圄的意圖，若非屢遭性侵，不堪忍受，豈有可能僅因不滿管教等一般父女間的尋常衝突，就憑空捏造遭親生父親性侵的不倫情節，因此認為小美的證述真實性極高。

法官表示，小美年幼，需仰賴小黎撫養才能生存，顯然迫於無奈才與被告性交，因此可以認定是在違反意願的情況下發生犯行。另外，小黎為小美的生父，當知年幼的女兒不可能有意願與自己父親發生性交行為，卻執意為之，主觀上具有強制性交之犯意甚明，因此依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，共664罪，各處有期徒刑8年，應執行有期徒刑12年，全案可上訴。

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