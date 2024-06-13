台南武玄壇再發聲明「惡意攻擊將提告」　這次有律師署名用印　

▲武玄壇發布「合婚會香」活動，引發信徒不滿。（圖／翻攝自臉書）

記者林東良／台南報導

台南私人神壇「玉旨武玄壇」發布神明合婚消息後引起熱議，廟方12日委託律師務所發表聲明致歉，強調會對惡意攻擊、謾罵進行蒐證、追究，但聲明曝光後，同名的律師事務所公開否認接受委任，又引起網友熱議，而武玄壇13日上午再度發出有律師署名用印的聲明函，強調以證明澄清所言非虛。

台南玉旨武玄壇日前發布合婚消息，引起不少信眾不滿，廟方12日發出3點聲明，除了針對該事件致歉以外，同時也強調，若針對該壇合法宗教信仰繼續惡意攻擊、謾罵，將會蒐集證據並採取相應的法律行動追究，以捍衛自身宗教信仰自由的權利。而聲明函的落款則是「捷泰法律聯合事務所」。

不過，武玄壇的聲明函發出以後，位在桃園的「捷泰法律事務所」立即在臉書上澄清，本事務所並非聯合事務所，也沒有受到台南玉旨武玄壇的委任，廟方所發表的聲明與本所無關。此聲明一出令網友看到當場感到傻眼，懷疑該律師事務所所發聲明函的真實性，再一波引發熱議。

武玄壇廟方總幹事澄清說明，他們委託的是位在高雄市前金區林投里中正四路的捷泰法律聯合事務所，經電話查證對方回應確實有接獲台南玉旨武玄壇委任發聲明函，並強調他們是台南玉旨武玄壇的法律顧問，所以才受委託發函。

▲台南玉旨武玄壇該壇13上午再度發出有律師署名用印的聲明函，以證明澄清所言非虛。。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南玉旨武玄壇13日上午重新發布署名捷泰法律聯合事務所並有加蓋律師用印的聲明函，以澄清證明所言非虛。受託律師指出，對於法律事務所名稱問題，事實上他們事務所不用營業登記，會有很多同名的這個常有，最主要看律師，他執業30幾年，同名不意外。