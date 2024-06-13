武玄壇背黑鍋！發聲明被律師切割「未被委任」　真相：同名事務所

▲武玄壇發布「合婚會香」活動，引發信徒不滿，鹿耳門天后宮喊告了。（圖／翻攝自臉書）

記者林東良／台南報導

台南私人神壇「玉旨武玄壇」發布神明合婚消息後引起熱議，廟方12日委託律師事務所發表聲明致歉，強調會對惡意攻擊、謾罵進行蒐證、追究，但聲明曝光以後，桃園「捷泰法律事務所」立即發表聲明，澄清事務所沒有受到台南玉旨武玄壇之委任，再引起熱議。《ETtoday新聞雲》追查發現，武玄壇確實沒有委託桃園捷泰法律事務所，而是委託位於高雄前金區的捷泰法律事務所。

台南玉旨武玄壇日前發布合婚消息，引起不少信眾不滿，廟方12日發出3點聲明，除了針對該事件致歉以外，同時也強調，若針對該壇合法宗教信仰繼續惡意攻擊、謾罵，將會蒐集證據並採取相應的法律行動追究，以捍衛自身宗教信仰自由的權利。而聲明函的落款則是「捷泰法律聯合事務所」。

不過，武玄壇的聲明函發出以後，位在桃園的「捷泰法律事務所」主動在臉書上澄清，「本事務所並非聯合事務所，也沒有受到台南玉旨武玄壇的委任，廟方所發表的聲明與本所無關」。不少網友看到當場感到傻眼，留言表示：「精彩了，第一次看到這種情形」、「這算不算一種爆紅」、「怎麼越來越精彩了」、「太荒謬了，實在要來留言一下。」

但根據《ETtoday新聞雲》追查，「捷泰法律聯合事務所」在網路上可以查到「台北所」、「桃園所」及「竹北所」，12日台南玉旨武玄壇聲明函發出後，《ETtoday新聞雲》一一致電查證是否有接受台南玉旨武玄壇委託發函，其中「台北所」、「桃園所」人員均否認有受到武玄壇委託，而「竹北所」的電話已改成一家社區大樓所有，並非捷泰律師事務所。

為查證該起委託的真實性，經查詢廟方總幹事，才發現他們委託的是位在高雄市前金區林投里中正四路的捷泰法律事務所，經電話查證對方回應確實有接獲台南玉旨武玄壇委任發聲明函，並強調他們是台南玉旨武玄壇的法律顧問，所以才受委託發函。

由於台南玉旨武玄壇聲明函雖有署名捷泰法律聯合事務所，但同名稱的法律事務所並非僅僅一家，陰錯陽差造成新一波爭議，險讓武玄壇背了黑鍋。