偷吃小孩同學的爸！工廠拉鐵門激戰　人妻要賠正宮20萬

▲人妻偷吃兒子同學的爸爸被抓包挨告。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名人妻小琪(化名)因小孩上幼稚園，認識小孩同學的爸爸阿傑(化名)，兩人進而交往。身為工廠老闆的阿傑，直接邀請小琪來工廠，拉下鐵門激戰一番，而後姦情曝光，兩人雖將訊息證據刪光光，小琪仍被阿傑的老婆告上法院。台南地院審理，判定小琪侵害配偶權，賠20萬元。

正宮指控，她和丈夫阿傑結婚5年多，育有兩個小孩，因為他們小孩和小琪的孩子念同所幼稚園，阿傑因而認識小琪並從2022年8月開始交往，阿傑更約小琪到他開的工廠激戰，讓她得知後痛苦不已，提告對小琪求償30萬元

小琪在審理時辯稱，是阿傑打電話邀請她到工廠聊天，她以為阿傑老婆也在才赴約，到場後阿傑卻把鐵門拉下，把她帶進辦公室，聊沒多久就撲向她性侵，事後警告她不能洩漏這件事，她只好隱忍，內心很痛苦，還因此罹患憂鬱症。

而姦情曝光後，雙方夫妻4人曾在同年10月到咖啡廳談判，小琪丈夫質問說「在工廠嘛！什麼時候？」、「你有沒有想過我們的小朋友怎麼辦？」、「你老婆勒！要不是相信你！你們一起去唱歌！一起去玩！一起吃宵夜！搞成這樣！」，而阿傑回應「應該是9月多」、「我跟你講一個銅板拍不響」，讓小琪丈夫更生氣說「所以你們兩個都很想嘛！是這樣嗎？」、「啊你們訊息都刪掉了」、「我剛剛已經跟她講了，離婚協議書寫一寫，我不管你們怎麼樣，但我會去報案，該走的流程我都會走」等語。

法官指出，小琪在咖啡廳聽到阿傑坦承兩人在工廠發生性行為時，僅回應「是你叫我去的吧」，強調是阿傑先提出邀約，但並未說自己遭性侵，也沒有提出其他證據，判兩人在工廠為合意性交，小琪侵害配偶權要賠20萬。可上訴。