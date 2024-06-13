　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷吃小孩同學的爸！工廠拉鐵門激戰　人妻要賠正宮20萬

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲人妻偷吃兒子同學的爸爸被抓包挨告。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名人妻小琪(化名)因小孩上幼稚園，認識小孩同學的爸爸阿傑(化名)，兩人進而交往。身為工廠老闆的阿傑，直接邀請小琪來工廠，拉下鐵門激戰一番，而後姦情曝光，兩人雖將訊息證據刪光光，小琪仍被阿傑的老婆告上法院。台南地院審理，判定小琪侵害配偶權，賠20萬元。

正宮指控，她和丈夫阿傑結婚5年多，育有兩個小孩，因為他們小孩和小琪的孩子念同所幼稚園，阿傑因而認識小琪並從2022年8月開始交往，阿傑更約小琪到他開的工廠激戰，讓她得知後痛苦不已，提告對小琪求償30萬元

小琪在審理時辯稱，是阿傑打電話邀請她到工廠聊天，她以為阿傑老婆也在才赴約，到場後阿傑卻把鐵門拉下，把她帶進辦公室，聊沒多久就撲向她性侵，事後警告她不能洩漏這件事，她只好隱忍，內心很痛苦，還因此罹患憂鬱症。

而姦情曝光後，雙方夫妻4人曾在同年10月到咖啡廳談判，小琪丈夫質問說「在工廠嘛！什麼時候？」、「你有沒有想過我們的小朋友怎麼辦？」、「你老婆勒！要不是相信你！你們一起去唱歌！一起去玩！一起吃宵夜！搞成這樣！」，而阿傑回應「應該是9月多」、「我跟你講一個銅板拍不響」，讓小琪丈夫更生氣說「所以你們兩個都很想嘛！是這樣嗎？」、「啊你們訊息都刪掉了」、「我剛剛已經跟她講了，離婚協議書寫一寫，我不管你們怎麼樣，但我會去報案，該走的流程我都會走」等語。

法官指出，小琪在咖啡廳聽到阿傑坦承兩人在工廠發生性行為時，僅回應「是你叫我去的吧」，強調是阿傑先提出邀約，但並未說自己遭性侵，也沒有提出其他證據，判兩人在工廠為合意性交，小琪侵害配偶權要賠20萬。可上訴。

ET快訊
快訊／3屍命案改判免死　男大生割腹血濺台中高分院
800多員工還在上班！陸科技大廠宣布破產　老闆留紙條逃了
新冠又來！網哀號：更嚴重　冒7症狀「這樣吃好得快」
快訊／國會改革覆議案　表決日期達共識！
快訊／困近8小時！第3具遺體移出　已嚴重碳化
快訊／綠衫軍打崩獨行俠！　NBA總冠軍3:0聽牌
快訊／協商氣氛火爆！　黃國昌4度飆嗆柯建銘
申請入學大缺額！「北部老牌私校占前3名」　銘傳缺最多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／內部畫面曝！土城大火奪3命　牆面焦黑斑駁露紅磚

中橫錐麓路段坍方搶通！今中午警戒管制放行　恢復3時段通車

土城3死！女友哽咽曝與男友：火災當下還在通話…與姊心碎相擁痛哭

快訊／彰化148縣道小貨車自撞分隔島側翻！貨物散落一地

台南武玄壇再發聲明「惡意攻擊將提告」　這次有律師署名用印　

快訊／抗議殺妻兒奪3命竟改判免死　男大生割腹血濺台中高分院

基隆2警下場慘！當情色KTV圍事還插乾股　各記2大過免職

「看她長得不錯才性侵」！尾隨之狼侵犯夜歸女　判4年2月定讞

基隆拖板車要左轉...對向機車嚇到自摔　騎士噴飛摔進草堆送醫

偷吃小孩同學的爸！工廠拉鐵門激戰　人妻要賠正宮20萬

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

胡歌睽違6年來台：好想你們！　「輪椅粉絲要合照」超暖回應

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉撞柱滿臉血

獨／內部畫面曝！土城大火奪3命　牆面焦黑斑駁露紅磚

中橫錐麓路段坍方搶通！今中午警戒管制放行　恢復3時段通車

土城3死！女友哽咽曝與男友：火災當下還在通話…與姊心碎相擁痛哭

快訊／彰化148縣道小貨車自撞分隔島側翻！貨物散落一地

台南武玄壇再發聲明「惡意攻擊將提告」　這次有律師署名用印　

快訊／抗議殺妻兒奪3命竟改判免死　男大生割腹血濺台中高分院

基隆2警下場慘！當情色KTV圍事還插乾股　各記2大過免職

「看她長得不錯才性侵」！尾隨之狼侵犯夜歸女　判4年2月定讞

基隆拖板車要左轉...對向機車嚇到自摔　騎士噴飛摔進草堆送醫

偷吃小孩同學的爸！工廠拉鐵門激戰　人妻要賠正宮20萬

胡歌炫風訪台　行政院：歡迎兩岸有序健康交流

獨／內部畫面曝！土城大火奪3命　牆面焦黑斑駁露紅磚

中橫錐麓路段坍方搶通！今中午警戒管制放行　恢復3時段通車

土城3死！女友哽咽曝與男友：火災當下還在通話…與姊心碎相擁痛哭

Jennie同款草編Gazelle鞋台灣將開賣！露長腿為陳冠希帶貨超驚喜

路易莎擬明年申請上市櫃　年底陸續插旗埃及、美國

路權團體要求「不取消記點」　李孟諺：觀察對安全影響再決定

快訊／彰化148縣道小貨車自撞分隔島側翻！貨物散落一地

台南武玄壇再發聲明「惡意攻擊將提告」　這次有律師署名用印　

王義川開名車紅燈左轉影片曝光！　徐巧芯酸：義川天兵是你嗎？

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

社會熱門新聞

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

土城惡火奪3命！里長曝「爸爸情緒失控」：還有一具遺體在7F

疑鋰電池起火釀禍！土城民宅惡火奪3命

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

女爭遺產被騙54萬　原來858萬早入帳

10歲女童遭「單親狼父」性侵664次：拒絕他就不理我

即／困火場將近8小時！土城惡火第3具遺體移出

北捷OL被逼讓座崩潰撞破頭！假正義伯被警打臉畫面曝

快訊／土城惡火增2死　母子、女兒男友喪命

即／健身房遭撞畫面曝！館長揭主嫌動機

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」大回堵

快訊／土城民宅凌晨火警　一家「1死2命危」

獸父性侵女兒664次　她上健教課才知有問題

更多熱門

相關新聞

武玄壇發聲明喊告！律師樓「未被委任」真相曝

武玄壇發聲明喊告！律師樓「未被委任」真相曝

台南私人神壇「玉旨武玄壇」發布神明合婚消息後引起熱議，廟方12日委託律事師務所發表聲明致歉，強調會對惡意攻擊、謾罵進行蒐證、追究，但聲明曝光以後，桃園「捷泰法律事務所」立即發表聲明，澄清事務所沒有受到台南玉旨武玄壇之委任，再引起熱議。《ETtoday新聞雲》追查發現，武玄壇確實沒有委託桃園捷泰法律事務所，而是委託位於高雄前金區的捷泰法律事務所。

獸父性侵女兒664次　她上健教課才知有問題

獸父性侵女兒664次　她上健教課才知有問題

台南市推動文化幣逾15萬人次領取使用

台南市推動文化幣逾15萬人次領取使用

台南農漁地景藝術節連3週接力登場

台南農漁地景藝術節連3週接力登場

勞動部台南就業中心助高齡阿伯回歸職場

勞動部台南就業中心助高齡阿伯回歸職場

關鍵字：

人妻姦情台南法院侵害配偶權

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」　張書偉看超久被吐槽直男

新冠又來「天選之人也中」　醫：哇哩勒！快篩陽7成

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

玩真的！男子赴內蒙旅遊「抽中一匹馬」 牽出來合照「笑到僵掉」

台積電「外派工程師」揭血淚　首選國家曝

土城惡火奪3命！里長曝「爸爸情緒失控」：還有一具遺體在7F

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面